"Ein Fall für zwei" geht in die dritte Runde / Wanja Mues und Antoine Monot, Jr. als Anwalt-Detektiv-Duo erneut im ZDF

Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr., l.) und Leo Oswald (Wanja Mues) recherchieren für ihren aktuellen Fall. Der Enkel einer Verlegerfamilie wird beschuldigt, seine Großmutter ermordet zu haben.

Mainz (ots) - Auf ihre eigene unkonventionelle Art kämpfen Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) und Detektiv Leo Oswald (Wanja Mues) ab Freitag, 21. Oktober 2016, 20.15 Uhr, in der Mainmetropole Frankfurt wieder gegen das Verbrechen. Auch private Turbulenzen stellen die beiden Freunde in der dritten Staffel der ZDF-Krimireihe "Ein Fall für zwei" vor neue Herausforderungen. Während Benni erfährt, dass sich seine Frau Gabi (Kathrin Kühnel) von ihm scheiden lassen möchte, ist Leo auf der Suche nach seiner Mutter. Ein Lichtblick ist Nele (Sina Tkotsch), die nach ihrem Auslandssemester nach Frankfurt zurückgekehrt ist.

In den kommenden sechs Folgen steht das außergewöhnliche Ermittlerduo unter anderem einem verzweifelten Familienvater bei, der einen Mietnomaden aus dem Haus gebombt haben soll, taucht ein in die virtuelle Welt der Dating-Apps und kümmert sich um eine Flugingenieurin, die des Mordes an einem Flugpsychologen beschuldigt wird. Los geht es zunächst mit der Folge "Das schwarze Schaf", die in die Frankfurter Verlagswelt führt.

Der erfolglose Start-Up-Unternehmer Jan-Philip Rosen (Kai Malina) wird beschuldigt, seine Großmutter, die ehemalige Chefin des Rosen-Verlages, aus Habgier ermordet zu haben. Er wird noch am Tatort verhaftet. Gegenüber Benni Hornberg beteuert er nicht nur verzweifelt seine Unschuld, sondern sieht sich als Opfer einer Verschwörung.

Im Zuge seiner anwaltlichen Tätigkeit trifft Benni Hornberg bei Staatsanwältin Claudia Strauss (Bettina Zimmermann) auf Theo van Ackeren (Max Gertsch), den zwielichtigen Anwalt des Verlages. Stecken er und Jan-Philips Mutter Doris Rosen (Kirsten Block) unter einer Decke?

Als der Detektiv weiter in die Verlagswelt eintaucht, findet er ein entscheidendes Detail, das dem Fall eine neue Wendung gibt. Jetzt kann Benni und Leo nur noch ein gewiefter Plan helfen, Licht ins Dunkel zu bringen.

