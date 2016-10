Zurück auf die Siegerspur? Bayern München - PSV Eindhoven am Mittwoch live im ZDF

Oliver Welke (l.), Oliver Kahn Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Nadine Rupp" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In der Bundesliga zuletzt zwei Unentschieden in Folge, zudem am zweiten Champions-League-Spieltag die Niederlage gegen Atlético Madrid: Bayern München will nun wieder auf die Siegerspur zurückkehren und hat dazu am Mittwoch, 19. Oktober 2016, beste Gelegenheit. Am dritten Spieltag der UEFA Champions League empfängt der deutsche Meister in der heimischen Arena den niederländischen Titelträger PSV Eindhoven. Das ZDF berichtet ab 20.25 Uhr live. Moderator Oliver Welke hat dann erneut Experte Oliver Kahn an seiner Seite, zum Anstoß um 20.45 Uhr meldet sich Béla Réthy als Live-Reporter der Partie.

Zusammenfassungen der anderen Champions-League-Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung sind im Anschluss an die Live-Übertragung im ZDF zu sehen. Am Mittwochabend ist Borussia Mönchengladbach bei Celtic Glasgow zu Gast. Bereits am Vortag empfängt Bayer 04 Leverkusen den derzeitigen Premier-League-Dritten Tottenham Hotspurs, während Borussia Dortmund zu Sporting Lissabon reist.

Das UEFA-Champions-League-Magazin im ZDF informiert am Mittwoch, 19. Oktober 2016, 19.20 Uhr, bereits über die Dienstagsspiele. Auf Ballhöhe sind die Zuschauer zudem jederzeit unter zdfsport.de. Im dortigen Second Screen-Angebot zur Champions-League, in der "Webtribüne", finden sich neben Livestreams auch Hintergrundinfos und die besten Twitter-Kommentare zum Spiel. Ein kompaktes Statistik-Center zeigt die Aufstellung und den Teamvergleich. Und die ZDF-App bietet noch exquisiteren Fußballgenuss: Mit "MyView" übernehmen die Zuschauer die Regie und können sich während der Live-Übertragungen des ZDF die spannendsten Momente noch einmal aus verschiedenen Kameraperspektiven anschauen.

https://presseportal.zdf.de/pm/champions-league/

http://zdfsport.de

http://twitter.com/ZDFsport

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell