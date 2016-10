Steven Gätjen Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Johanna Brinckman" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Steven Gätjen ist der Mann fürs Kino: Er kennt die Stars, und die Stars kennen ihn - vom roten Teppich der Oscars und von vielen internationalen und nationalen Filmpremieren. In seinem neuen monatlichen Kinomagazin "Gätjens großes Kino" ab Montag, 17. Oktober 2016, 0.05 Uhr, im ZDF präsentiert der leidenschaftliche Filmfan Kinotipps für die jeweils nächsten vier Wochen. Er nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen, zu den Machern und Stars und auf die roten Teppiche der großen Festivals.

In der ersten Folge von "Gätjens großes Kino" ist Steven Gätjen viel unterwegs: Hollywoodstars wie Tom Hanks, Daniel Radcliffe, Renée Zellweger, Ben Affleck oder Colin Firth geben sich für Interviews die Ehre. Auch deutschen Kinostars wie Elyas M'Barek, Florian David Fitz und Film-Neuling CRO begegnet Steven Gätjen auf seiner Reise durch den Kinomonat Oktober mit folgenden Filmen: "Bridget Jones' Baby", "Inferno", "Girl on the Train", "Willkommen bei den Hartmanns", "Swiss Army Man" und "Unsere Zeit ist jetzt".

Die kommenden Ausgaben von "Gätjens großes Kino" folgen am Dienstag, 22. November, und Dienstag, 13. Dezember, gegen 0.00 Uhr.

