Samstag, 15. Oktober 2016, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Der Justizskandal um Jaber A. - Pannenserie in Sachsen Streit um Skischaukel im Allgäu - Bürgerwille oder Alpenschutz? Flüchtlingskinder an den Schulen - Gemeinsam lernen Mülldetektive auf Spurensuche - Illegal entsorgt Hammer der Woche - Teure Fischtreppe in Lauterbach Samstag, 15. Oktober 2016, 17.45 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Armut in Deutschland Die Armut wächst in Deutschland. Vor allem Alleinerziehende sind betroffen wie Stephanie Timm. Sie hat drei Kinder. Ihr Mann zahlt keinen Unterhalt. Helen K. erhält eine Rente von 540 Euro, zahlt 130 Euro Miete, 35 Euro Strom. Durch Schicksalsschläge wurde der Juristin ihre Zulassung entzogen. Der "FrauenRaum" in Heidelberg hilft. Samstag, 15. Oktober 2016, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gäste: Leonardo Bittencourt, 1. FC Köln Matthias Lehmann, 1. FC Köln Fußball-Bundesliga, 7. Spieltag Topspiel: Werder Bremen - Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 1. FC Köln - FC Ingolstadt FC Augsburg - FC Schalke 04 Hoffenheim - SC Freiburg Eintracht Frankfurt - Bayern München Borussia Dortmund - Hertha BSC (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 9. Spieltag Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim Dynamo Dresden - VfB Stuttgart Sonntag, 16. Oktober 2016, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Alles für den guten Ruf? Es kommt vor, dass Menschen zu Unrecht beschuldigt oder sogar rechtskräftig verurteilt werden. "sonntags" will wissen, wie es Menschen geht, deren guter Ruf zerstört wurde. "sonntags" zeigt, wie abhängig der Ruf von Ärzten, Lehrern und Dienstleistern von Bewertungsportalen im Internet ist und berichtet über Möglichkeiten, sich erfolgreich gegen Cybermobbing zu wehren. Sonntag, 16. Oktober 2016, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Experte: Holger Stanislawski - Analyse des 7. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Fußball: UEFA Champions League - FC Bayern München - PSV Eindhoven Rad: Straßen-WM in Doha - Aktueller Bericht Volleyball: Supercup in Berlin - Aktueller Bericht

