Wenn französisches Savoir-vivre auf deutsches Pflichtbewusstsein trifft: "Ein Sommer in Südfrankreich" im ZDF-"Herzkino"

Charlotte Conrad (Julie Engelbrecht) und André (Bruno Bruni) sind immer wieder fasziniert von der schönen Umgebung und ihren gemeinsamen Kindheitserinnerungen

Mainz (ots) - Gefühle lassen sich nicht kalkulieren. Diese Erfahrung muss Unternehmensberaterin Charlotte, gespielt von Julie Engelbrecht, im "Herzkino"-Melodram "Ein Sommer in Südfrankreich" machen. Das ZDF zeigt den Film am Sonntag, 16. Oktober 2016, um 20.15 Uhr. Regie führte Jorgo Papavassiliou, das Drehbuch schrieb Markus B. Altmeyer. In weiteren Rollen spielen Bruno Bruni, Tony De Maeyer, Mathilde Irrmann, Peter Wyssbrod und andere.

Charlotte Hausmann (Julie Engelbrecht) reist nach Südfrankreich, um sich dem Erbe ihres Onkels Olivier anzunehmen: einem Bestattungsinstitut in einem kleinen Chateau. Doch kaum in der Provence angekommen, hat sie auch schon den Verkauf des Anwesens im Auge. Wäre da nicht André (Bruno Bruni), der die andere Hälfte des Instituts geerbt hat und das Lebenswerk seines Ziehvaters Olivier in Ehren halten möchte. Mit seiner französischen Lebensart kann Charlotte nur wenig anfangen, und auch der offene Umgang mit dem Thema Tod setzt ihr zu. Als alte Erinnerungen Charlotte einholen, beginnt sie, den Verkauf des Chateaus anzuzweifeln - und muss eine schwere Entscheidung treffen.

