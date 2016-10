Horst Lichter Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Frank Dicks" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Laien an den Herd: Das ZDF startet am Samstag, 15. Oktober 2016, 16.15 Uhr, die neue Show "Koch im Ohr", Moderator ist Horst Lichter. Darin dirigieren Spitzenköche absolute Herd-Muffel, die endlich einmal ein richtig leckeres Gericht servieren möchten. Über einen Knopf im Ohr geben die Profis den Laien genaue Anweisungen. Sie sagen den Show-Kandidaten, wie geschnippelt, gebraten, gedämpft, gedünstet oder gewürzt werden soll, damit es am Ende richtig gut schmeckt. Eine Jury entscheidet, welches der beiden Gerichte am besten schmeckt und kürt das Gewinnerteam.

In der ersten Folge duellieren sich die Profiköche Frank Buchholz und Sybille Schönberger. Ihre "ferngesteuerten" Teampartner sind Alexandra Bellinghausen aus Köln und der Berliner Kriminalbeamte Uwe Metze. Ihre Aufgabe lautet: eine Interpretation von Cordon Bleu. Per Knopf im Ohr dirigieren die Chefköche ihre Spielpartner 60 Minuten lang durch den Küchen-Dschungel. Am Ende werden beide Gerichte von dem Master-Sommelier Hendrik Thoma bewertet.

Die wechselnden "Köche im Ohr" sind Christian Lohse, Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs, Meta Hiltebrand, Sarah Henke, Holger Bodendorf, Stefan Marquard, Tarik Rose, Sybille Schönberger, Frank Buchholz und Andreas C. Studer. Ralf Bos, Hendrik Thoma und Stevan Paul agieren als Juroren von "Koch im Ohr".

https://presseportal.zdf.de/pm/koch-im-ohr/

http://twitter.com/ZDF

http://twitter.com/ZDFpresse

http://www.facebook.com/zdf

Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kochimohr

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell