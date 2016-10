Steven Gätjen Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Johanna Brinckman" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In der neuen ZDF-Spielshow "4 geben alles!" geht es für drei Familien ums Ganze: Sie dürfen sich mit anderen Familien messen und können am Ende 100.000 Euro gewinnen. Steven Gätjen präsentiert die Familienshow erstmals am Samstag, 19. November 2016, um 20.15 Uhr. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF.

Welchen Herausforderungen sehen sich Familien in ihrem Alltag gegenüber, und was muss eine Familie mitbringen, um diese zu meistern? Drei Familien, bestehend aus je vier Personen (Elternpaar plus zwei Kinder), aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stellen sich dem Wettkampf. Sie müssen beweisen, wie gut sie sich untereinander kennen und einschätzen können und wie sie sich in typischen Alltagssituationen gemeinsam bewähren. In Spielrunden zu Oberbegriffen wie "Liebe", "Spaß", "Chaos", "Abenteuer" oder "Herausforderung" wird es mal sportlich zur Sache gehen, mal ist Geschicklichkeit gefragt, mal muss mit Köpfchen gepunktet werden. Singer-Songwriter Tim Bendzko unterstützt die drei Familien bei einem Spiel und stellt in der Sendung seinen aktuellen Hit vor.

Bereits im Vorfeld der Show werden Aufgaben gestellt, die gelöst werden müssen. Im Studio treten die Familien dann in sechs spannenden Spielrunden gegeneinander an und sammeln Punkte für das Finale. Es geht in dieser Show jedoch nicht nur darum, wer die meisten Punkte erkämpft - ebenso wichtig ist die emotionale Wirkung der Kandidaten-Familien auf den Zuschauer, die gemessen werden wird.

