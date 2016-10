Mainz (ots) -

Dienstag, 11. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Horst Lichter, Fernsehkoch Was bringt das Bundesteilhabegesetz? - Fachanwalt Christian Au im Gespräch Walnuss-Marzipan-Gebäck - Rezept von Heinz-Richard Heinemann Städtetrip Göteborg - Highlights und Tipps Mit Eis gegen Bauchfett - Dr. Christoph Specht über die Methode Brandgefahr durch Hoverboards - Feuerwehr warnt vor starken Akkus Dienstag, 11. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Hilfe für Obdachlose - Straßenambulanz in Hannover Expedition Deutschland nach Halver - Leben in der Heesfelder Mühle Der schönste Tag im Leben - Hochzeit auf Mallorca Dienstag, 11. Oktober 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh Vor 30 Jahren: Mord an Diplomaten - RAF ermordet Gerold von Braunmühl Dienstag, 11. Oktober 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Catherine in den Niederlanden - Treffen mit König Willem-Alexander Schauspielerin Daniela Ziegler - Rolle im Musical "Sister Act"

