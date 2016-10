Mainz (ots) -

Montag, 10. Oktober 2016, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Anja Heyde, Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Matthew: Spur der Verwüstung - Hurrikan an Ostküste der USA TV-Duell: Punkte und Patzer - Clinton und Trump in St. Louis Merkel in Mali: Neue Flüchtlingsdeals - Auftakt der Afrika-Reise Netrebko, Kaufmann und Campino - Die Stars des Echo-Klassik "Familie!" Sittengemälde im ZDF - Zu Gast: Schauspielerin Iris Berben Triathlon: Härtetest auf Hawaii - Frodeno will wieder Iron-Man-Erfolg Montag, 10. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Futterverweigerungskurse für Hunde - Training gegen Giftköder Senf selbst gemacht - Rezepte von Jeanette Marquis Überbackene Rote Bete - Kochen mit Armin Roßmeier Flo fragt den Schausteller - Florian Weiss in inquisitiver Mission Gast: Andreas Guenther, Schauspieler Montag, 10. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Prozess um Teufelsaustreibung - Mordanklage gegen Koreaner Rätsel des Alltags - Warum verschwinden Socken? Expedition Deutschland nach Bernburg - Liebe auf dem Land Montag, 10. Oktober 2016, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christiana von Ungern-Sternberg Trump oder Clinton? - Wer gewinnt beim Fernseh-Duell? Mietpreisbremse bremst nicht - Gesetz ohne Sanktionen Hurrikan über Florida - Ausnahmenzustand im US-Bundesstaat Gast: Eva Becker, Scheidungsanwältin Montag, 10. Oktober 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh Alte Gutshäuser in neuem Glanz - Wie Laien Herrenhäuser sanieren Montag, 10. Oktober 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Kate, William und Harry - Die Royals fahren in London Riesenrad Dieter Hallervorden in Hamburg - Er spielt einen Ostfriesen Tom Hanks in Berlin - Der Star stellt seinen neuen Film vor Montag, 10. Oktober 2016, 19.25 Uhr WISO Moderation: Sarah Tacke WISO-Tipp: Patientenverfügung - Worauf es ankommt Eine schwere Krankheit oder ein Unfall, in dessen Folge man längere Zeit bewusstlos ist, können das Leben schlagartig verändern. Wer dann nicht will, dass andere über einen bestimmen, braucht eine Patientenverfügung. Niemand beschäftigt sich gerne mit Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder dem eigenen Tod. Dennoch ist es wichtig, sich Fragen zu stellen wie: Will ich künstlich ernährt werden? Wie viele Schmerzen kann ich ertragen? Unter welchen Umständen soll ich am Leben gehalten werden? Und welche Personen aus meinem Umfeld könnten als rechtliche Vertreter fungieren und im Zweifelsfall entscheiden? Denn: Ist man krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage, rechtliche Entscheidungen selbst zu treffen, geht diese Befugnis an andere über. Und das sind nicht automatisch Personen, die die Wünsche des Erkrankten möglicherweise kennen, wie zum Beispiel Ehepartner, die erwachsenen Kinder oder andere nahe Verwandte. Dazu müssen sie extra legitimiert sein. Um zu verhindern, dass in einer solchen Situation ein Gericht einen Fremden bestimmt, braucht man eine Patientenverfügung. "WISO" erklärt, was Paare, Verheiratete, Alleinerziehende oder Alleinstehende zu beachten haben, wann eine Patientenverfügung überhaupt sinnvoll ist und was bei den Formulierungen zu beachten ist. Weitere Themen: Die Probleme bei TUIfly - Arbeitskampf oder Krankheitswelle? Abzocke bei Zahnersatz - Wenn Ärzte auch Labore betreiben Nudeln im Test - Discounter- oder Markenware?

