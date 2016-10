Mainz (ots) - Der KiKA steht bei Kindern im Vorschulalter besonders hoch im Kurs. Mit einem Marktanteil von 29,6 Prozent im aufgelaufenen Jahr (bis 31. August) ist der Kinderkanal von ARD und ZDF das meistgesehene Angebot bei den 3- bis 5-Jährigen. Bei den 3- bis 13-Jährigen sind es im aufgelaufenen Jahr (bis 31. Juli) 17,9 Prozent. Damit belegt der KiKA mit seinem Programmangebot in dieser Zielgruppe Platz zwei.

"Die Zersplitterung des Marktes und die sich immer schneller verändernde Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen sind eine Herausforderung für den KiKA. Doch die hohe Akzeptanz zeigt, dass Eltern und Kinder die Qualität des Kinderkanals schätzen", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut am Freitag vor dem Fernsehrat in Mainz.

Dies belegt auch der Erfolg des KiKA-Onlineangebots. Bis Ende Juli 2016 verzeichneten kika.de, kikaninchen.de, die Mediathek KiKA+ und die Community mein!KiKA durchschnittlich 2,1 Millionen Visits pro Monat. Für 2017 kündigte der ZDF-Intendant einen Relaunch für das Vorschulangebot kikaninchen.de an, das durch eine App ergänzt wird.

Im kommenden Jahr stellt der KiKA das Thema "Kulturelle Vielfalt" in den Mittelpunkt. Dazu gehört die achtteilige Reportage "Berlin und wir!" (ab 7. Oktober 2016), in der vier Kinder aus Deutschland drei Monate lang vier Flüchtlingskinder in Berlin begleiten, und die Mini-Serie "Dschermeni", die einen fiktionalen Zugang zum Thema Integration bieten soll.

http://twitter.com/ZDFpresse

Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell