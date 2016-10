Mainz (ots) -

Freitag, 7. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Gast: Simon Licht, Schauspieler Turbulenzen um TUIfly - Was Urlauber wissen müssen Erinnerung an Roy Black - Zum 25. Todestag des Sängers Herbsttrend Terrakotta - Tipps von Ann-Kathrin Otto Mirabellen-Mohnkuchen - Kochen mit Armin Roßmeier Schutz vor Tropenkrankheiten - Dengue-Fieber, Zika-Virus & Malaria "Volle Kanne"-Netzschau - Skurriles aus dem Netz gefischt Freitag, 7. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Brennende Akkus - Sicherheit von Handys Expedition Deutschland: Baumholder - Im Katalog-Bestell-Shop Küchenträume - Steffens Burger Freitag, 7. Oktober 2016, 23.25 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Wolf Biermanns Autobiografie - "Warte nicht auf bessre Zeiten!" "aspekte"-Literaturpreis 2016 - Das beste Debüt des Jahres "Der Fall Kalinka" im Kino - Vergeltung für die tote Tochter Performancekünstler Ulay - Lebensgroß - Ausstellung in der Frankfurter Schirn Gäste: Kate Tempest, Rapperin, Englands größtes Sprachtalent Sportfreunde Stiller, Band, Neue CD "Sturm & Stille"

