"SOKO"-Time im ZDF: Neue Staffeln von Montag bis Freitag jetzt schon um 18.00 Uhr

Die "SOKO München"-Kollegen Antonia Bischoff (Amanda da Gloria, l.), Arthur Bauer (Gerd Silberbauer, 2.v.l.), Katharina Hahn (Bianca Hein, 3.v.l.) und Dr. Weissenböck (Florian Odendahl, 3.v.r.) werden unterstützt von den Drogenfahndern Urban (Hansa Czypionka, 2.v.r.) und Tim Pegler (Timo Jacobs, r.). Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Ein 90-Minüter, eine neue Chefin und "SOKO+": Die "SOKO"-Teams in München, Köln, Wismar, Stuttgart und Wien sind mit neuen Folgen auf dem Bildschirm zurück. Zum Auftakt des Staffelstarts am Montag, 3. Oktober 2016, ist "SOKO München" in Spielfilmlänge um 17.30 Uhr zu sehen, danach wird in allen Städten ab sofort um 18.00 Uhr ermittelt.

Die bayerische Sonderkommission geht mit 26 neuen Folgen an den Start. Ihr erster Fall "Ausweglos" führt die Kommissare zu einem Mord in der Vergangenheit. Bald stellen sich die Ermittler die Frage, ob damals jemandem die Tat in die Schuhe geschoben werden sollte? Hauptkommissar Arthur Bauer (Gerd Silberbauer) und seine Kollegen Theo Renner (Michel Guillaume), Katharina Hahn (Bianca Hein) und Dominik Morgenstern (Joscha Kiefer) begrüßen Antonia "Toni" Bischoff (Amanda da Gloria) im festen Team, die bereits in der vorangegangenen Staffel als Undercover-Ermittlerin zu sehen war. Im März 2017 läuft die 600. Folge "SOKO München".

Schauspielerin Diana Staehly tritt als neue Chefin Anna Maiwald ihren Dienst in der "SOKO Köln" am Dienstag, 4. Oktober 2016, an. Mit einer "Unerwarteten Begegnung" gibt sie ihren Kollegen Matti Wagner (Pierre Besson), Jonas Fischer (Lukas Piloty) und Vanessa Haas (Kerstin Landsmann) gleich zu Beginn ein Rätsel auf. Denn ein Geheimnis verbindet sie mit dem Stiefvater des Mordopfers. Neu ist auch Kommissarin Lilly Funke, gespielt von Tatjana Kästel, die eine Woche später ins Team der Domstadt kommt.

"Moin, 'SOKO Wismar'", heißt es für 25 neue Folgen ab Mittwoch, 5. Oktober 2016. Die nördlichste ZDF-Sonderkommission mit Hauptkommissar Jan Reuter (Udo Kroschwald), Katrin Börensen (Claudia Schmutzler), Lars Pöhlmann (Dominic Boeer), Anneke van der Meer (Isabel Berghout) und Polizeihauptmeister Timmermann (Mathias Junge) löst ihre Fälle zwischen Ostsee und mecklenburgischer Seenlandschaft. Begleitet wird die Staffel durch das neue Format "SOKO+ Wismar", das nach den nächtlichen Wiederholungen und auch sendungsbegleitend auf http://www.zdf.de/soko-wismar/ zu sehen ist. Was passiert mit den Tätern, wenn diese gefasst wurden? Die Schweriner Oberstaatsanwältin Claudia Lange und der Verteidiger Rechtsanwalt Carsten Hoenig greifen in Kurzbeiträgen die fiktive Geschichte jeder Folge auf und versuchen, das tatsächliche Strafmaß für die Täter zu finden.

Astrid M. Fünderich leitet in 25 neuen Fällen als Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert die Stuttgarter "SOKO". Gemeinsam mit ihren Kollegen Joachim "Jo" Stoll (Peter Ketnath), Selma Kirsch (Yve Burbach), Rico Sander (Benjamin Strecker) und Kriminaldirektor Michael Kaiser (Karl Kranzkowski) klärt sie am Donnerstag, 6. Oktober 2016, in "Tabu" den Mord an einer jungen Frau auf, die auf dem Gelände einer Stuttgarter Flüchtlingsunterkunft tot aufgefunden wird. Dabei kommt ihr eine Journalistin in die Quere, die sie auch im Privatleben vor Probleme stellen wird.

In 25 neuen Folgen geht es ab Freitag, 7. Oktober 2016, rasant im Polizeiboot über die Donau: Die "SOKO Wien" ist mit Major Carl Ribarski (Stefan Jürgens), Oberstleutnant Helmuth Nowak (Gregor Seberg), Gruppeninspektorin Penny Lanz (Lilian Klebow) und Oberst Otto Dirnberger (Dietrich Siegl) wieder im Einsatz. Im ersten Fall "Gottes innerer Schweinehund" observieren die Beamten einen Pfarrer und seine Gemeinde. Denn das Beichtgeheimnis schützt den Täter zweier Morde. Grund zum Feiern gibt es für das Wiener Team im Januar 2017 mit der Ausstrahlung der 150. Folge.

https://presseportal.zdf.de/pm/soko-muenchen-1/

https://presseportal.zdf.de/pm/soko-koeln-1/

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/ZDFkrimi

Ansprechpartnerinnen:

Sabine Dreher ("SOKO Wismar"), Telefon: 030 - 2099-1098;

Lisa Miller ("SOKO München", "SOKO Stuttgart", "SOKO Wien"), Telefon: 089 - 9955-1962;

Güngör Öztürker ("SOKO Köln"), Telefon: 06131 - 70-12145;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/sokomuenchen

https://presseportal.zdf.de/presse/sokokoeln

https://presseportal.zdf.de/presse/sokowismar

https://presseportal.zdf.de/presse/sokostuttgart

https://presseportal.zdf.de/presse/sokowien

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell