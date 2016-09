"Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt": "ZDFzoom" über "Leerstand und Luxusmieten"

Autorin Renate Werner (l.) im Gespräch mit einer Familie, die seit fünf Jahren eine bezahlbare Wohnung in Frankfurt sucht. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Achim Seck" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Deutschland ist ein Volk von Mietern - doch es gibt immer weniger bezahlbare Wohnungen. Die Preise sind geradezu explodiert - in nur fünf Jahren sind Mieten mancherorts um ein Drittel gestiegen. "ZDFzoom" beleuchtet am Mittwoch, 21. September 2016, 22.45 Uhr, den "Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt - Von Leerstand bis Luxusmieten".

Viele Familien finden in den Städten keine Wohnung mehr. Experten sprechen sogar von einer Wohnungsnot. "ZDFzoom" fragt: Warum wird Wohnen immer mehr zum Luxus? Autorin Renate Werner spricht mit Mietern, Maklern und Ministern und deckt auf, warum niemand wirklich etwas gegen den "Mietwahnsinn" unternimmt. Und sie zeigt, warum sogar offen gegen Gesetze verstoßen wird, ohne dass etwas geschieht. So stehen etwa in Köln Wohnungen leer, weil deren Treppenhäuser "verschwunden" sind. Profitgierige Immobilienbesitzer haben die alten Eingänge zu den Wohnungen zu Gewerbeflächen umfunktioniert, für die sie ein Vielfaches mehr an Miete kassieren. Die Autorin erfährt bei ihren Recherchen, dass sich die Verfahren wegen illegalen Leerstands über Jahre hinziehen. Als letzte Konsequenz drohen dem Vermieter bis zu 25.000 Euro Strafe. Erhebungen zufolge stehen in Städten 632.000 Wohnungen leer.

Experten sehen in der Mietpreis-Explosion eine ernste Bedrohung für den sozialen Frieden in Deutschland. Offenbar reichen die bestehenden Gesetze wie die Mietpreisbremse nicht aus. Jetzt will die Politik nachbessern.

Die Dokumentation zeigt aber auch Lösungen: Tübingen zum Beispiel vergibt Bauland nicht an die, die am meisten bieten, sondern an Baugemeinschaften, die das beste Konzept haben. In manchen Neubauvierteln entstehen so sogar Wohnungen mit dauerhaft niedrigen Mieten.

