Montag, 19. September 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Kontowechsel - Wie reibungslos funktioniert er? Obst und Gemüse einmachen - Tipps von Brigitte Bäuerlein Zentrum für seltene Erkrankungen - Letzte Hoffnung für Betroffene Windel-Check - Was ist das Beste fürs Baby? Im Gespräch: Horst Wackerbarth, Fotokünstler Gast: Ingo Oschmann, Komiker und Autor Montag, 19. September 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Oktoberfest 2016 - Mehr Sicherheit, weniger Spaß? Kunstprojekt mit Flüchtlingen - Ein Handwerk lernen, Kontakt finden Expedition Deutschland nach Berlin - Eine Frau sortiert ihr Leben neu Montag, 19. September 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Gletschermumie in den Alpen Vor 25 Jahren wurde "Ötzi" entdeckt Montag, 19. September 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Sophie von Wessex ganz sportlich - Radeln für den guten Zweck Mit Hans Sigl auf der Alm - "Der Bergdoktor" feiert Neues von Chris de Burgh - Der Musiker zu Besuch in München Montag, 19. September 2016, 19.25 Uhr WISO Moderation: Sarah Tacke WISO-Tipp: Mobilfunkanbieter wechseln - Darauf müssen Sie achten Jeder Deutsche hat im Schnitt 1,5 Mobilfunkverträge. Rund 114 Millionen Mobilfunkanschlüsse gibt es derzeit in Deutschland - Verträge, Prepaid- und SIM-Karten eingeschlossen. Unter Mobilfunkanbietern herrscht ein intensiver Wettbewerb. Vorteil für Kunden: Sie profitieren von sinkenden Preisen. Das betrifft teure Tarife mit Smartphone - und deutlich günstigere ohne Handy. Der Kunde hat die Qual der Wahl: Welcher Mobilfunkanbieter passt am besten zu mir? Langfristiger Vertrag oder monatliche Kündigungsmöglichkeit? Die Auswahlmöglichkeiten sind riesig. Die Fallstricke auch. Wer also seinen Vertrag reibungslos wechseln und im Idealfall Geld dabei sparen möchte, der muss einiges beachten. WISO sagt Ihnen, wie Sie Ihren Mobilfunkanbieter erfolgreich wechseln. Außerdem: Worauf muss man bei der Kündigung achten? Was muss am besten in der Kündigung stehen? Welcher Neu-Vertrag ist am sinnvollsten? Gibt es versteckte Kosten? Und: Kann man die alte Rufnummer mitnehmen? CETA vor dem Abschluss - Freihandelsabkommen mit Kanada Dieselverbot in Düsseldorf? - Gerichte, Abgase und die Politik Smartphone oder Digikamera? - Wer macht bessere Fotos?

