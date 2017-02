Paketzustellung in Deutschland: Hermes bietet honorarfreies Bildmaterial für Journalisten an

10 weitere Medieninhalte

Im Hermes Paketzentrum in Langenhagen bei Hannover, einem der größten Logistik Center von Hermes in Deutschland, entlädt ein Mitarbeiter von Hermes einen voll beladenen Transporter und legt die Pakete auf ein Förderband. Von dort aus gehen die Pakete in die weitere, maschinelle Sortierung. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - In der dpa-Bilddatenbank stellt Ihnen Hermes für Ihre redaktionelle Berichterstattung ab sofort weitere Pressefotos zur Verfügung. Die Motive zeigen die Paketzustellung in Hamburg und geben Einblicke ins Paketzentrum in Langenhagen bei Hannover, einem der größten Logistik Center von Hermes in Deutschland. Alle Pressefotos von Hermes können für redaktionelle Zwecke honorar- und lizenzfrei genutzt werden.

Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken und Fotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden: http://www.picture-alliance.com http://www.presseportal.de/pm/78191 http://www.picturemaxx.com

Viele weitere Fotos, Videos und Infografiken finden Sie in unserem Newsroom: https://newsroom.hermesworld.com/mediathek/

