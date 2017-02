Baden-Baden (ots) - Kurz vor dem 14. Februar schießt traditionell die Nachfrage nach roten Rosen durch die Decke! Wer seinem Partner zum diesjährigen Valentinstag mehr als nur Blumen schenken möchte, wird bei United Charity fündig. Denn Europas größtes Charity-Auktionsportal versteigert für alle Romantiker eine Vielzahl zauberhafter Hotelaufenthalte, exklusiver Promi-Events und extravaganter Mode-Highlights zugunsten von bedürftigen Kindern.

So können sich all diejenigen, die ihrem Partner eine ganz besondere Überraschung bereiten und damit gleichzeitig Gutes tun wollen, auf www.unitedcharity.de/specials/Valentinstag z.B. Tickets für die Fernsehsendung "Xaviers Wunschkonzert Live", Übernachtungen in traumhaften Luxus- und Wellness-Hotels sowie viele außergewöhnliche Designerkleider und Mode-Accessoires sichern - unter anderem die Dschungel-Outfits von Moderatorin Sonja Zietlow

Mit den Erlösen aus den Auktionen, die noch bis spätestens 13. Februar laufen, wird zu 100 Prozent die wichtige Arbeit von verschiedenen Kinderhilfsprojekten unterstützt.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,3 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

