Der schönste Erlebnis-Spielplatz der Alpen startet in die neue Saison

Zillertal Arena (ots) - Im Juli 2016 eröffnete auf der Rosenalm in Zell am Ziller mit dem Fichtenschloss ein Kinderparadies auf über 5.000 Quadratmetern. Mehr als 100.000 Junge und Junggebliebene statteten dem Erlebnis-Spielplatz bereits im ersten Sommer einen Besuch ab. Am Donnerstag, 25. Mai 2017, erklingt der Startschuss für die neue Saison und das Fichtenschloss in Zell am Ziller öffnet erneut seine Pforten.

Das Fichtenschloss auf der Rosenalm in Zell am Ziller ist ein Paradies für die ganze Familie. Klettern, rutschen, den Wasserspielbereich erkunden, die herrliche Aussicht genießen - das Kinderparadies im familienfreundlichsten Skigebiet Österreichs (laut SnowTrex Umfrage 2015) macht einen Ausflug in die Zillertal Arena auch im Sommer zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein.

"Vor langer, langer Zeit kamen die fleißigen Fichtenwichtel auf die Rosenalm und haben für das künftige Prinzenpaar mit viel Liebe eine weitläufige Schlossanlage gebaut", erzählt Zillertal Arena Marketingleiterin Annemarie Kröll. "Große und kleine Gäste der Zillertal Arena können sich dort nun beim Kraxeln, Rutschen oder beim Werkeln austoben."

Den grandiosen Blick auf die umliegende Bergwelt genießt man am besten von dem 18 m hohen Aussichtsturm aus. Neben einem großzügigen Wasserspielbereich und einem Erlebnisspielplatz finden kleine Baumeister in der Bauhütte und im Kranturm auch zahlreiche Möglichkeiten, das Werk der Fichtenwichtel fortzuführen.

Fichtenschloss Fakten: - Über 5.000 m² "Schloss-Areal" - 4 begehbare Türme (Rutschenturm, Kranturm, Kletterturm, Aussichtsturm) - Erlebnis-Spielplatz - Wasserspiel- und Sandspielbereich - Baumwipfelweg und Walderlebnisweg - Schlossküche mit Grillplatz - Fichtenwichtel-Bauhütte - Genuss- und Relaxplätze für Groß und Klein - Neu ab Juli 2017: Fichtenwichtel-Kugelbahn und Mattenwald

ZILLERTAL ARENA Zeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KG Rohr 23 6280 Zell im Zillertal Tel: 0043 (0) 5282 7165

