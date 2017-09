Journalist und Moderator Eric Mayer neuer Mathe-Botschafter der Stiftung Rechnen

Hamburg (ots) - Der Moderator und Wissensjournalist Eric Mayer ist neuer Mathe-Botschafter der Stiftung Rechnen.

Seit 2006 ist Eric Mayer beim ZDF und vor allem den jungen Zuschauern als Reporter des Wissensmagazins PUR+ bekannt, bei dem er seine Zuschauer auf eine emotionale Wissensreise mitnimmt und die Welt entdeckt. Neben seinen Reportagen für PUR+ war Mayer auch bereits als ZDF-Reporter für die Kindernachrichten logo! und das "auslandsjournal" unterwegs.

2017 war er für den Grimmepreis in der Kategorie "Kinder & Jugend / Spezial" für seine "kompetente und souveräne Moderation" nominiert. 2014 erhielt er den "Urban Mining Award" für Publizistik.

Darüber hinaus steht Eric Mayer gemeinsam mit dem Kabarettisten und weiteren Mathe-Botschafter Vince Ebert für die Wissensshow "Schlau hoch 2 - Vince und Eric reisen zu den Sternen" auf der Theaterbühne.

Zu seinem Engagement als Mathe-Botschafter der Stiftung Rechnen sagt Eric Mayer: "Also ich seh' das so: Mathematik ist wie Rosenkohl. Beides hat ein Imageproblem, aber wenn man es mal probiert hat, ist es gar nicht so schlimm - oder schmeckt einem vielleicht sogar. Man muss nur erst mal auf den Geschmack kommen! Und genau dabei hilft die Stiftung Rechnen. Kinder und Jugendliche brauchen einen lockeren, spannenden und vor allem angstfreien Erstzugang zur Mathematik, der direkte Bezüge zum Alltag herstellt und ihnen neue Möglichkeiten und Wissenswelten aufzeigt. Damit wird der Grundstein für die Rechen- und Logik-Kompetenz einer nachwachsenden Generation gelegt. Unerlässlich nicht nur im Jobmarkt der Zukunft, sondern vor allem auch für den Durchblick im persönlichen Leben. Und klar, nicht jeder kann mit Rosenkohl was anfangen, aber zwei kleine Knollen auf dem Teller gehen ja wohl immer, oder?"

Und um Mathematik "schmackhaft" zu machen, wird Eric Mayer auch regelmäßig Beiträge rund ums Rechnen im Blog SUMMA veröffentlichen.

