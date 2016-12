DGAP-Adhoc: 11880 Solutions AG passt nach massiver Restrukturierungsmaßnahme Prognose an

DGAP-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung 11880 Solutions AG passt nach massiver Restrukturierungsmaßnahme Prognose an 23.12.2016 / 21:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- München / Planegg, 23. Dezember 2016 - Die 11880 Solutions AG passt nach einer großen Restrukturierungsmaßnahme die zu Jahresbeginn ausgegebene Prognose an und erwartet jetzt, das Geschäftsjahr 2016 mit einem EBITDA von circa -2,9 Millionen Euro abzuschließen. Die Senkung des erwarteten Konzern-EBITDA und damit einhergehend der Segmentergebnisse ist im Wesentlichen auf die Kosten der im Dezember durchgeführten Anpassung der Organisation an die neue Produkt- und Vertriebsstruktur zurückzuführen. Die Maßnahme umfasst die Verkleinerung der administrativen Bereiche um knapp 100 von insgesamt 700 Mitarbeitern an allen Standorten des Unternehmens. Im kommenden Geschäftsjahr 2017 kann die 11880 Solutions AG jetzt auf Basis einer deutlich schlankeren Kostenstruktur ihre Neuausrichtung erfolgreich fortsetzen. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com -------------------------------------------------------------------------------- 23.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Fraunhofer Str. 12a 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Telefon: +49 089 - 89 54 0 Fax: +49 089 - 89 54 10 10 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532935 23.12.2016 CET/CEST