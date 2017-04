Armin Laschets NRW CDU kapert PIRATEN-Slogan "Mach Dich frei"

ein Dokument zum Download

Berlin (ots) - Erst der Streit um den Wahlkampf-Slogan "Zuhören, entscheiden, handeln" von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD), nun, noch dreister, beim PIRATEN-Slogan "Mach Dich frei" - Haben Armin Laschet und seine NRW CDU eigentlich auch eigene Ideen? Oder ist ihnen die Landtagswahl in NRW schlichtweg egal?

Dreist ist die CDU NRW schon, das muss man ihnen lassen - im Abkupfern: Mit dem Spruch "Mach Dich frei" macht der Landesverband der Christdemokraten unter Führung von Armin Laschet aktuell Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen [1]. Dass genau dieser Slogan der zentrale Kampagnenslogan der PIRATEN bei der jüngsten Landtagswahl im Saarland war [2], scheint die CDU dabei herzlich wenig zu interessieren. "Ideenlos, unkreativ, uninspiriert - es gibt viele Adjektive, die den aktuellen Zustand der NRW CDU und ihre Wahlkampfstrategie bestens beschreiben. Während wir PIRATEN überall im Land #smartgerecht im persönlichen Dialog mit den Wählerinnen und Wählern für den Wiedereinzug in den Landtag kämpfen, scheint Laschet schon lange aufgegeben zu haben. Ministerpräsident will er wohl nicht werden, höchstens die zweite Geige an der langen Leine von Hannelore Kraft spielen", betont Dennis Deutschkämer, Landesvorsitzender der PIRATEN in Nordrhein-Westfalen und Kandidat für die Landtagswahl in NRW. Beim Stammtisch der Düsseldorfer PIRATEN sind er und seine Mitstreiter auf den dreisten Ideenklau aufmerksam geworden [7]. Die Postkarten mit dem PIRATEN-Slogan liegen in Restaurants und Kneipen aus.

Es ist nicht das erste Mal im aktuellen Wahlkampf, dass die NRW CDU mit ihrer Ideenlosigkeit beeindruckt: Erst vor kurzem hat der Landesverband seine Kampagne für die NRW-Wahl vorgestellt. Armin Laschet wirbt mit dem Slogan "Zuhören, entscheiden, handeln". [3] Dass der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) 1994 mit dem gleichen Spruch geworben hat, sorgte für Furore. So titelte etwa die BILD-Zeitung: "Hat Laschet von der SPD abgekupfert?" [4]

PIRATEN kritisieren miserable Urheberrechtspolitik der CDU

"Sozial, freiheitlich und transparent, dafür stehen wir PIRATEN - nicht nur im Saarland, sondern bundesweit. Liebe CDU, so frech zu sein und von uns Piraten zu klauen, aber uns über Urheberrecht belehren zu wollen, das ist unglaublich dreist. Fragt bei solchen Dingen lieber Menschen, die sich mit diesen Themen bereits intensiv auseinander gesetzt haben", ruft Anja Hischel, Spitzenkandidatin der Piratenpartei Deutschland zur Bundestagswahl, Armin Laschet augenzwinkernd zu. Als stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei verantwort er deren miserable Urheberrechtspolitik auf Bundesebene mit.

"Für uns Piraten stehen smarte Ideen und Lösungen für eine gerechte Zukunft im Vordergrund. Wir wollen die Digitalisierung und den Fortschritt nutzen, mehr Freiräume für Schülerinnen und Schüler schaffen, fahrscheinfrei durchs Land reisen, mit einem Grundeinkommen die Armut bekämpfen und für mehr Mitbestimmung aller sorgen. Das ist #smartgerecht. Dafür stehen wir PIRATEN in Nordrhein-Westfalen!", bekäftigt Deutschkämer.

Die PIRATEN-Kampagne zur Landtagswahl im Saarland

Für eine liberalere, sozialere, humanistischere, modernere, gerechtere und smartere Gesellschaft sind die PIRATEN im Saarland - frei und rebellisch - zu den Landtagswahlen am 26. März 2017 angetreten. In ihrer "Mach dich frei!"-Kampagne ließen die Spitzenkandidaten die Hüllen fallen und sorgten mit einem cleverem Wahlwerbespot für Aufmerksamkeit sogar außerhalb des Saarlands - offenbar auch im Westen der Republik, bei der NRW CDU. Auf der Landesliste kandidierten Gerd Rainer Weber, Lea Laux, Klaus Schummer und Holger Gier.

PIRATEN-Kampagne "Sharing is caring"

Die PIRATEN sind selbst in der Vergangenheit oft für ein modernes Urheberrecht eingetreten [5] und stehen weiterhin dafür ein. In diesem ist das Teilen von guten Ideen selbstverständlich: "Sharing is caring". So führte die Piratenpartei Niedersachsen sogar 2012 eine eigene Wahlkampfkampagne unter dem Motto "Ideenkopierer. Gute Ideen sind dazu da, kopiert zu werden" durch, die dies durch die bewusste Übernahme von Markenlogos auf die Spitze trieb [6]. Gleichwohl setzen sich PIRATEN dabei für die gesellschaftliche und freie Nutzung von sinnvollen und nachhaltigen Inhalte ein. Einfach eine schöne Optik oder Slogans zu übernehmen, um von dem schönen Schein zu profitieren, gleichzeitig jedoch nicht dahinter zu stehen, ist nicht die Sache der Piraten. Dafür muss man wohl schon in der CDU sein.

Quellen: [1] Twitter-Post Dr. Anna Müllner, Video mit CDU-Postkarte, https://twitter.com/_Adora_Belle_/status/855520986606731264 [2] Kampagnenwebseite der Piratenpartei im Saarland zur Landtagswahl 2017, https://piraten.saarland/ [3] Artikel "Wahlkampf in NRW: Armin Laschet wirbt mit Schröder-Slogan" im Kölner Stadt-Anzeiger, http://www.ksta.de/26286998 ©2017 [4] Artikel "Wahlslogan der NRW-CDU: Hat Laschet von der SPD abgekupfert?" der BILD-Zeitung, http://ots.de/xvH8X [5]Artikel "101 Piraten für ein neues Urheberrecht", http://ots.de/keaSv [6] Artikel "Wie die Piratenpartei Werbeslogans und Logos kapert", http://ots.de/Rbap7 [7] Artikel der Piratenpartei Deutschland inklusive Votos und Videolinks, http://ots.de/EpXl2

Bildmaterial:

Freie Porträtfotos der Mitglieder des Bundesvorstands der Piratenpartei Deutschlands finden Sie zum Download unter: https://vorstand.piratenpartei.de/vorstand/

Eine stetig wachsende Auswahl an Bildern stellen wir Ihnen zudem auf unserem flickr-Account unter https://www.flickr.com/photos/piratenpartei/ zur Verfügung oder suchen Sie über unsere Wikiseite https://wiki.piratenpartei.de/Fotos weitere Bildquellen. Sollten Sie dort nicht fündig geworden sein, setzen Sie sich mit unserem Pressesprecher in Verbindung. Gerne stellen wir Ihnen entsprechendes Bildmaterial auf Anfrage zeitnah bereit.

Pressekontakt:

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell