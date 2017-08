innogy SmartHome erweitert Plattform für Partner

innogy SmartHome mit dem Smartphone steuern / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/76707 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/innogy SE" Bild-Infos Download

Dortmund (ots) - Offenheit und Interoperabilität - Unkompliziertes und schnelles Design smarter Endgeräte - "Intelligente" Mähroboter: AL-KO ist erster innogy Plattformpartner

Mit dem AL-KO Robolinho® Rasenmäher kommt demnächst ein smartes Produkt auf den Markt, das vollständig im innogy SmartHome System einsatzfähig ist. Das neue Kooperationsmodell macht es möglich: Entwickler und Hersteller von verschiedenen Produkten können die SmartHome-Infrastruktur und die gesamte Plattform von innogy nutzen. Die Geräte werden voll integriert und sind immer auch über die App von innogy steuerbar - alle Komponenten innerhalb des SmartHome-Ökosystems sind miteinander kompatibel.

Besonders interessant ist dieses innovative Modell für Unternehmen, die ihre Consumer Produkte mit geringem Aufwand smart machen wollen - inklusive App zur mobilen Steuerung: Für die technische Infrastruktur und die komplette Interoperabilität sorgt die Plattform. Die hersteller- und geräteübergreifende Vernetzung über eine einzige App macht es auch für die Anwender attraktiv.

Partner können durch die Integration in innogy SmartHome ihren Kunden zusätzliche Services bieten. So registrieren die Hersteller anstehende Wartungen oder mögliche Probleme, noch bevor der Anwender sie bemerkt. Sie können ihre Kunden dann proaktiv und rechtzeitig informieren. Der Kooperationspartner AL-KO beispielsweise nutzt die Einsatzdaten der Mähroboter, um festzustellen, wann die Messer nachgeschliffen oder gewechselt werden müssen.

Bei der Integration ins System unterstützt innogy. Die Prototyperstellung dauert nur eine gute Woche. Die Kooperationspartner erhalten Software-Informationen zur Schnittstelle, an der sie andocken (API-Dokumentation). So können die Hersteller die Einbindung selbst programmieren und gestalten. Ihnen steht auch offen, für ihre Kunden eine eigene App auf der Basis der Plattform herauszubringen - zusätzlich zur SmartHome-App.

Mithilfe der Tochter-Technologie Lemonbeat kann innogy zusätzlich die Entwicklung smarter Geräte erheblich vereinfachen. Mit Lemonbeat können Funktionen leicht programmiert und verändert werden. Außerdem sorgt das dazugehörige Kommunikationsprotokoll für einen robusten Austausch zwischen Geräten und Plattform. So auch beim AL-KO-Mähroboter.

Schon vor der Präsentation zur IFA 2017 zog das innovative Kooperationsmodell großes Interesse auf sich: "Unsere Plattformlösung hat sich herumgesprochen, ohne dass wir sie beworben hätten. Mehrere Firmen sind bereits auf uns zugekommen. Wir freuen uns, das SmartHome-Ökosystem mit neuen Produkten weiter auszubauen und noch interessanter zu machen", sagt Wolfgang Hoffmann, Senior Manager innogy SmartHome.

Wir laden Sie herzlich zu den Pressetagen der IFA auf den Stand von innogy SmartHome ein: am Mittwoch, 30. August, und Donnerstag, 31. August, Halle 6.2/Stand 128, Messe Berlin.

Über die innogy SE

Die innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir den Energiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.

innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Das Unternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzerns hervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogy SE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands.

innogy ist bunt, flexibel, voller Energie - let's innogize!

Vertrieb

Wir versorgen derzeit rund 16 Millionen Stromkunden und 7 Millionen Gaskunden in elf europäischen Märkten zuverlässig und zu fairen Preisen mit Energie. innogy und auch die Onlinetochter eprimo landen bei Kundenbefragungen durch unabhängige Marktforschungsinstitute regelmäßig auf den vordersten Plätzen. Gemessen am Absatz bzw. an der Anzahl der Kunden gehören wir aktuell in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zu den größten Anbietern von Strom und Gas. Auch in vielen Märkten Mittelost- und Südosteuropas haben wir gegenwärtig führende Positionen im Strom- und/oder Gasvertrieb. Mit dem Wandel der Energiemärkte verändert sich auch das Verhalten unserer Kunden: Immer mehr Haushalte verbrauchen nicht nur Strom, sondern erzeugen und speichern ihn selbst. Gleichzeitig erwarten sie Produkte, die auf ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Deshalb konzentrieren wir uns verstärkt auf die Weiterentwicklung dezentraler und intelligenter Energielösungen wie etwa unsere innovative Produktfamilie "SmartHome".

Weitere Informationen unter www.innogy.com

