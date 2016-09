Hancher Auditorium, entworfen von Pelli Clarke Pelli Architects, feierte seine Eröffnung

New Haven, Connecticut (ots/PRNewswire) - Hancher, University of Iowa, ist der führende Veranstalter des Bundesstaats im Bereich der darstellenden Kunst und genießt einen herausragenden Ruf für die Beauftragung nationaler und internationaler Künstler mit der Schöpfung innovativer Arbeiten im Bereich Tanz und Theater. Im Jahr 2008 wurden zahlreiche Gebäude durch eine Hochwasserkatastrophe schwer beschädigt. Die nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe FEMA stellte fest, dass unter Anderen auch Hancher nicht zu retten war, und finanzierte einen beträchtlichen Anteil des Wiederaufbaus.

Pelli Clarke Pelli Architects erhielt diesen begehrten Auftrag und begann die Zusammenarbeit mit Chuck Swanson, dem Executive Director von Hancher und Mitgliedern der Facilities-Gruppe der University of Iowa im Jahr 2010. "Die Zusammenarbeit mit dem Projektteam am Entwurf und Bau unseres neuen Hancher war ein einmaliges Erlebnis. Wir können gemeinsam die Eröffnung feiern und wissen, dass das Hancher Auditorium und die Künste an der University of Iowa das Leben der Studenten der University of Iowa und vieler zukünftiger Generationen in ganz Iowa bereichern wird", erklärt Swanson.

Die Vorfreude war den ganzen Sommer zu spüren. Das Hancher Auditorium ist das erste unserer vier neu errichteten Campus-Gebäude, das nach dem Hochwasser eröffnet wurde. Den Auftakt der aufsehenerregenden Eröffnungsfeierlichkeiten des Hancher Auditorium (http://pcparch.com/project/hancher-auditorium-university-of-iowa), in die die Öffentlichkeit eingebunden wurde, bildete das feierliche zerschneiden des Bands am 9. September. "Dies war eine wunderbare Feier, mit der die Rückkehr des Wohnzimmers der kulturellen Gemeinschaft der Metropolregion Iowa City angemessen begangen wurde", erklärt nach seiner Teilnahme an der Veranstaltung Principal-in-Charge/Design Mitchell Hirsch, AIA, LEED.

Herr Pelli beschreibt das neue Hancher als "eine Vision der Schönheit und ein Versprechen für herausragende Darbietungen". Mit ausladenden horizontalen Formen, die die Landschaft und Windungen des Flusses wiederspiegeln, ist das Design von der natürlichen Umgebung des Gebäudes geprägt. Parallele Formen stehen freitragend am südlichen Ende des Gebäudes und überragen so den Eingangsbereich und bilden eine Terrasse im Obergeschoss. Deckenhohe Glaswände unter den freitragenden Elementen bieten einen wunderbaren Panoramablick auf den Campus und den Fluss.

