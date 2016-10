Fünf Themen, ein Ziel - erdgas Schwaben ist digital und erweitert Produktpalette

1 weiterer Medieninhalt

"Unsere Gesellschaft ist digital. Die Kompetenzen, Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden an ihre Energiewelt sind hoch?, sagt Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer erdgas schwaben: ?Um hier als Partner akzeptiert zu werden, muss erdgas schwaben sich in allen Bereichen digitalisieren und Lösungen auf Augenhöhe anbieten."

Augsburg (ots) - Computer, Tablet, Smartphone - wer einkauft, tut dies häufig im Internet und zwar mobil. Auch erdgas schwaben wird agiler und flexibler. Die Bedürfnisse der Kunden stehen im Mittelpunkt. Deshalb sind alle Angebote von erdgas schwaben jetzt online buchbar und einsehbar. Die Kunden können damit rund um die Uhr auf ihre Energieprodukte zugreifen - schnell, bequem, einfach.

Vier digitale Produkte - je zwei Gas- und zwei Stromprodukte - zu attraktiven Preisen sprechen unterschiedliche Kundengruppen an, um eine sichere Energieversorgung zu längerfristig überschaubaren Preisen zu gewährleisten - so wie es sich die meisten Verbraucher wünschen.

"Unsere Gesellschaft ist digital. Die Kompetenzen, Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden an ihre Energiewelt sind hoch", sagt Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer erdgas schwaben: "Um hier als Partner akzeptiert zu werden, muss erdgas schwaben sich in allen Bereichen digitalisieren und Lösungen auf Augenhöhe anbieten." Datensicherheit steht für erdgas schwaben dabei an erster Stelle.

60 Millionen Euro investiert erdgas schwaben in den kommenden fünf Jahren in das neue Geschäftsfeld gas & glas. Mit dem gleichzeitigen Ausbau von Erdgasleitungen und Leerrohren für Glasfaserkabel bekommen Gemeinden parallel zur klimaschonenden Energieversorgung mit Erdgas die Infrastruktur für schnelles Internet bis ins Haus gelegt. Mit dem von Bund und Land geförderten Breitbandausbau werden kleinere Gemeinden, die für gleiche Lebensbedingungen kämpfen, zukunftsfähig. Die Förderbescheide für Tussenhausen-Zaisertshofen und Salgen überreicht Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt am 4. Oktober 2016 persönlich.

Den Einstieg in die elektromobile Welt fördert erdgas schwaben mit dem Ausbau des Ladestationennetzes. Bis Ende des Jahres errichtet erdgas schwaben sieben neue Ladestationen für Elektroautos. 2017 werden es insgesamt 22 in ganz Schwaben sein. Die Kooperation mit ladenetz.de macht das Stromtanken in Deutschland und europaweit mit dem Smartphone per App möglich.

Intelligente Strom- und Gasnetze oder Smart Grid und Smart Sim koordinieren Energienachfrage und -angebot und sorgen so für einen möglichst effizienten Einsatz erneuerbarer Energien. erdgas schwaben hat diese zukunftsweisenden Projekte zum ersten Mal in Deutschland in Nördlingen bereits in die Praxis umgesetzt.

erdgas schwaben setzt mit diesen fünf Themen erfolgreich auf Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen.

Information erdgas schwaben

Aktuell sind 193 Städte und Gemeinden an 6.500 km Erdgasleitungen angeschlossen. Sowohl öffentliche Einrichtungen wie private Haushalte nutzen Leistungen von erdgas schwaben. Erdgas ist heute Wunschenergie Nr. 1: Über 75 % aller Bauherren wünschen einen Erdgasanschluss. erdgas schwaben investiert jährlich 10 Mio. EUR in erneuerbare Energien. Seit 2014 produziert die Power-to-Gas-Anlage in Frankfurt am Main, an der erdgas schwaben maßgeblich beteiligt ist, Wasserstoff, der ausschließlich von erdgas schwaben vertrieben wird, z.B. an AUDI. Erdgas ist der Partner der erneuerbaren Energien und lässt alle Zukunftsoptionen zu - sei es schwäbisches Bio-Erdgas oder Wasserstoff. erdgas schwaben ist Vollsortimenter im Energieangebot: Erdgas, Bio-Erdgas, Strom, Bio-Strom, Wasserstoff sowie Contracting.

Mehr Informationen unter www.erdgas-schwaben.de

