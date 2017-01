Stratecast | Frost & Sullivan Bericht zeigt, dass WeDo Technologies den globalen Markt für CSP Financial Assurance anführt

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Zum zweiten Mal in Folge lobend erwähnt für marktführenden Anteil auf einem hart umkämpften Markt

Basierend auf dem jüngsten Analysebericht zu den CSPs (Communication Service Provider, Kommunikationsdienstleistungsanbietern) auf dem Financial Assurance-Markt hat das führende Beratungs- und Forschungsanalyseunternehmen Stratecast | Frost & Sullivan das Unternehmen WeDo Technologies als einzigen Empfänger seines 2016 Stratecast Global Market Leadership Award in CSP Financial Assurance benannt. WeDo Technologies wurde von Stratecast dafür gelobt, den hart umkämpften Financial Assurance-Markt zum zweiten Mal in Folge anzuführen.

Der Preis für die Marktführerschaft basiert auf der umfangreichen Analyse von Stratecast des CSP Financial Assurance-Markts, bei dem mehr als 46 weltweite Anbieter von Financial Assurance-Lösungen (auch Revenue Assurance, manchmal auch als Gewinnsicherung oder Schadenverhütung, Betrugsmanagement und Margensicherung bezeichnet) untersucht wurden.

"Wenn ein Unternehmen als führend auf einem hart umkämpften Markt angesehen wird, wie dem CSP Financial Assurance-Markt, zeigt dies, dass das Unternehmen auch bei seinen Kunden hochangesehen ist", kommentierte Troy Morley, Operations, Orchestration, Data Analytics & Monetization (ODAM) Strategy Analyst bei Stratecast | Frost & Sullivan. "Diese Wertschätzung mit einer vielfältigen Kundenbasis zu erhalten - WeDo Technologies verfügt über 170 Kunden in 96 Ländern - ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die das Unternehmen nicht nur gemeistert, sondern übertroffen hat. "

"Wir sind sehr erfreut, dass uns Stratecast | Frost & Sullivan als führendes Financial Assurance-Unternehmen benannt hat", erklärte Rui Paiva, CEO und Gründer, WeDo Technologies. "Dieser Bericht erkennt neben unserer Marktführerschaft auch unser Wachstumspotenzial an. Durch unsere konzentrierte und kontinuierliche Investition in F&E entwickeln wir uns in hoher Geschwindigkeit weiter, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen immer einen Schritt voraus sind, um die Bedrohungen abzuwehren, die die Profitabilität unserer Kunden gefährden."

Durch die Bereitstellung von Software, die auf intelligente Weise große Datenmengen des Unternehmens analysiert, überwacht, kontrolliert, verwaltet und optimiert, brilliert WeDo Technologies in der Maximierung von Bereitstellungslösungen für Revenue Assurance und Betrugsmanagement, die betriebliche und geschäftliche Ineffizienzen minimieren und sogar beseitigen, wodurch CSPs bedeutende finanzielle Erträge ermöglicht werden.

WeDo Technologies konzentriert sich auf die neuesten Bedrohungen und Marktherausforderungen, indem CSPs hocheffiziente Softwarelösungen für das Risikomanagement bereitgestellt werden, womit Risiken verwaltet werden können. WeDo Technologies unterstützt diese Anforderungen durch ein solides Dienstleistungsangebot sowie SaaS-Liefermodelle.

