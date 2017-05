QIAGEN und Maccura schließen Partnerschaft zur Vermarktung und Anpassung des GeneReader NGS Systems in China

Hilden, Deutschland, und Chengdu, China (ots) - Zusammenarbeit mit führendem chinesischem IVD-Unternehmen soll Durchdringung des rasant wachsenden chinesischen Marktes mit der weltweit ersten Komplettlösung für NGS beschleunigen

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Gründung eines Joint Ventures mit Maccura Biotechnology Co., Ltd., einem führenden chinesischen Unternehmen im Bereich der In-vitro-Diagnostik (IVD), bekannt. Das gemeinsame Unternehmen, welches den Namen MAQGEN Biotechnology Co., Ltd. tragen wird, soll die lokale Anpassung, die Weiterentwicklung und die Verbreitung des GeneReader NGS Systems auf Chinas wachstumsstarkem klinischen Markt sowie in der dortigen klinischen Forschung beschleunigen. QIAGENs GeneReader NGS System ist die weltweit erste komplette Lösung von der Probe bis zur Erkenntnis, welche die Vorteile des Next-Generation-Sequencings (NGS) allen Laboren zugänglich macht.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Maccura. Dank der Gründung von MAQGEN können wir die Verfügbarkeit des GeneReader NGS Systems für Labore in ganz China massiv beschleunigen und ausweiten und damit einen hochmodernen, nahtlos integrierten NGS-Workflow anbieten, der sich an die Menüanforderungen und andere lokale Marktbedürfnisse anpassen wird. China ist der wachstumsstärkste NGS-Markt, und Maccura ist das wachstumsstärkste unter den bedeutenden IVD-Unternehmen in China. Die Präsenz beider Unternehmen im chinesischen IVD-Markt wird von unserer Strategie, einer Zusammenarbeit "in China und mit China" profitieren", erklärte Thierry Bernard, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik bei QIAGEN.

