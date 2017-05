Saisonstart für "Immer wieder sonntags" Stefan Mross eröffnet am 21. Mai seine 13. Staffel der SWR Show im Ersten

S+DWESTRUNDFUNK Immer wieder Sonntags - Stefan Mross Stefan Mross, Moderator der Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags" © SWR/Wolfgang Breiteneicher honorarfrei - Verwendung gemS§ der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/Wolfgang Breiteneicher" (S2). ... Bild-Infos Download

Baden-Baden/Rust (ots) - Stefan Mross steht in den Startlöchern für die neue Saison von "Immer wieder sonntags": Ab 21. Mai 2017 wird der beliebte Entertainer die erfolgreiche ARD-Unterhaltungsshow im 13. Jahr präsentieren. Mit gewohnt guter Laune läutet er jeweils ab 10 Uhr die Sommersonntage ein. Mit dabei sind wieder Stars aus Schlager, Volksmusik und Comedy. Das Erste überträgt die vom SWR verantwortete Musiksendung live aus dem Europa-Park in Rust.

Bekannte Stars und junge Talente

Gute-Laune-Musik steht stets im Mittelpunkt der Sendung. Gleich in der Auftaktsendung am 21. Mai ist Volksmusikstar Hansi Hinterseer dabei, ebenso Mary Roos, Ella Endlich, Bernhard Brink, Marc Pircher, Feuerherz, Stefanie Hertel mit Anita und Alexandra Hofmann sowie Comedian Christoph Sonntag. In den weiteren Sendungen sind neben bekannten Größen wie Andy Borg, Francine Jordi, Voxxclub, Maite Kelly, Nino de Angelo, Semino Rossi, Nik P., Vanessa Mai und Tony Marshall auch Chöre wie die Regensburger Domspatzen und diverse Newcomer zu Gast, darunter der frühere Gewichtheber Matthias Steiner, Noel Terhorst, Jay Khan und Vincent Gross. In der Sommerhitparade treten zudem jeweils zwei junge Nachwuchskünstler gegeneinander an mit dem ehrgeizigen Ziel, am Ende der Saison von den Zuschauern zum Sommerhitkönig gewählt zu werden. Kinder mit besonderen Talenten bekommen ebenfalls eine Chance und dürfen sich am "roten Mikrofon" vor dem Millionenpublikum im Ersten präsentieren.

Comedy und große Gefühle

Comedians wie "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz und Jörg Knör bringen bei "Immer wieder sonntags" regelmäßig die Zuschauer zum Lachen. Jede Menge Unterhaltung bietet auch Konrad Stöckel, der die Zuschauer mit allerlei verrückten Experimenten verblüfft. Für große Gefühle und manche Freudenträne sorgt Stefan Mross wieder mit der Sonntagsüberraschung, bei der er Herzenswünsche von Zuschauern erfüllt und unverhofft Menschen wieder zusammenführt, die sich aus den Augen verloren haben.

14 Live-Ausgaben

Das Erste überträgt in dieser Saison 14 Live-Ausgaben der vom SWR verantworteten ARD-Unterhaltungsshow aus dem Europa-Park in Rust. Die Saison von "Immer wieder sonntags" endet mit einer "Best-of"-Ausgabe am 3. September 2017. "Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Redaktion hat Markus Ziemann, Leitung hat Barbara Breidenbach. Die Show erreichte im Vorjahr durchschnittlich 1,9 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,5 Prozent.

"Immer wieder sonntags", ab 21. Mai 2017, sonntags, 10 Uhr im Ersten Infos unter: www.SWR.de/sonntags +++Fotos unter www.ARD-foto.de Video unter www.SWR.de/kommunikation Pressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.de

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell