Drooms stellt neue Datenraum-Generation Drooms NXG vor

Zug/Frankfurt (ots) - Drooms bringt mit seinem neuen virtuellen Datenraum Drooms NXG erstmals selbstlernende Software in den Due Diligence-Prozess

Drooms, Europas führender Anbieter virtueller Datenräume, stellt seinen neuen virtuellen Datenraum Drooms NXG vor. Die neue Plattform bringt erstmals Intuitivität in Transaktionsprozesse und sorgt für eine verstärkte Automatisierung der Due Diligence, beispielsweise im Rahmen von Mergers & Acquisitions, Immobilientransaktionen oder IPOs. Mit steigender Digitalisierung steigen auch die Herausforderungen an dahinterliegende Arbeitsprozesse für den einzelnen Nutzer. Der neue virtuelle Datenraum ermöglicht es, eine Dokumentenübersetzung in Echtzeit unmittelbar im Datenraum sowie eine automatisierte Red Flag-Analyse durchzuführen.

Automatisierte Datenanalyse zur Risikominimierung

Ein Ziel der Due Diligence ist die Identifikation wesentlicher Risiken, sogenannte "Red-Flags". Mit dem ersten Release des Auto Red Flag-Features sind die Drooms NXGs Algorithmen in der Lage selbstständig die Inhalte eines Datenraums zu analysieren und die relevanten Informationen für die Bewertung durch den Nutzer herauszufiltern. Die Übersicht der Ergebnisse, sogenannte Findings, ermöglichen eine schnelle Beurteilung möglicher Risiken und Chancen und eine schnelle Weiterverarbeitung der Informationen. Dieses Feature bringt erstmalig selbstlernende Software in den Due Diligence-Prozess.

Digitalisierung unterstützt nutzerzentrierte Prozesse

Um die Vorteile der Digitalisierung in Punkto Zeitersparnis und gesteigerter Wirtschaftlichkeit nutzen zu können, müssen die softwaretechnischen Weiterentwicklungen den Nutzer und seine Workflows in den Mittelpunkt stellen. In die zwei Jahre Entwicklungszeit der neuen Plattform ist die 15jährige Markterfahrung des inhabergeführten Unternehmens eingeflossen sowie das Feedback aus dem Kundenstamm von Drooms. Der Fokus der Drooms NXG-Features liegt auf dem Anwender und sorgen neben effizienten Workflows für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Internationales Transaktionsbusiness

Dank des Anstiegs an der internationalen Beteiligung im Transaktionsbusiness sind häufig Parteien aus unterschiedlichen Sprachregionen an einer Transaktion beteiligt. Der Zeitaufwand für Übersetzungen ist enorm und die Kosten für sprachkundige Spezialisten sind hoch, auch für zum Teil eher irrelevante Dokumente. Drooms NXG ermöglicht die direkte maschinelle Übersetzung der Dokumente im Datenraum. Um in der Datenflut die wichtigsten Informationen schnell zu finden, ist eine umfangreiche Suchfunktion unablässig. Durch Eingabe eines gewünschten Suchwortes werden sowohl alle Indexbeschreibungen als auch alle Dokumenteninhalte per OCR (Optical Character Recognition) im Datenraum nach diesem Schlagwort und seinen Synonyme oder ähnlichen Suchbegriffen durchsucht und durch eine Markierung angezeigt.

Drooms zählt weltweit über 25.000 Unternehmen zu seinen Nutzern, die durch die sichere Plattform Drooms bei komplexen Transaktionen, wie Fusionen und Übernahmen, gewerblichen Immobilientransaktionen, Fundraising oder IPOs unterstützt wurden. Drooms hat seinen Hauptsitz in Zug und ist international in Frankfurt, London, Paris, Amsterdam, Wien, Madrid und Mailand tätig.

Interessenten können den neuen Datenraum kostenlos für 60 Tage testen unter https://shop.drooms.com.

Über Drooms

Drooms (drooms.com) ist der führende Anbieter von virtuellen Datenräumen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglicht Unternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten über Unternehmensgrenzen hinweg. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wie gewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions, NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher, transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehören weltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien und Konzerne wie die METRO GROUP, Evonik, Morgan Stanley, JLL, JP Morgan, CBRE, Rewe oder die UBS.

Weitere Informationen:

Original-Content von: Drooms GmbH, übermittelt durch news aktuell