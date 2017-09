Im Global Energy Race von Bimbo hilft jeder Schritt

Mexico City (ots/PRNewswire) - Im Sinne der Solidarität und zur Unterstützung für Mexiko findet heute das von Bimbo organisierte Global Energy Race in 21 Ländern weltweit statt.

Dank der mehr als 80.000 Läufer und Walker, die sich in den veranstaltenden Teilnehmer-Städten angemeldet haben, wird der Wettlauf, der heute weltweit abgehalten wird, jenen helfen, die diese Unterstützung am meisten brauchen:

- Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem jeder von den Teilnehmern zurückgelegte Kilometer in Brotlaibe umgerechnet wird, die in jeder teilnehmenden Stadt an die dort ansässigen Essensausgaben gespendet werden; dieses Jahr waren das mehr als 1 Million Laibe. - Als Solidaritätserklärung für die von den jüngsten Erdbeben in Mexiko Betroffenen werden Spenden zur Unterstützung der Opfer geleistet, deren Höhe der Gesamtzahl der für das heutige Rennen in Mexiko angemeldeten Personen entspricht.

Das Bimbo Global Energy Race ist ein weltweites Ereignis, das die Bevölkerung zu einem gesunden und aktiven Lebensstil motivieren und auch den Familiensinn stärken soll.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.globalenergyrace.com

Über Grupo Bimbo

Grupo Bimbo ist das weltweit führende Backwarenunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 133.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von 13,5 Milliarden USD. Es umfasst 174 Produktionsstätten und ca. 1.800 Verkaufsstellen, die strategisch in 24 Ländern rund um die Welt und auf 4 Kontinenten positioniert sind. Mehr als 13.000 Produkte werden unter mehr als 100 verschiedenen Prestige-Dachmarken produziert, darunter geschnittenes Brot, Brötchen und Toast. Das Unternehmen verfügt über ein ausgedehntes Vertriebsnetz in allen Ländern mit Betriebsstandorten, und eines der größten auf dem amerikanischen Kontinent. Grupo Bimbo wird an der mexikanischen Börse (BMV - Bolsa Mexicana de Valores) unter dem Tickersymbol BIMBO gehandelt.

Weitere Informationen zur Grupo Bimbo erhalten Sie unter: www.grupobimbo.com. Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/GrupoBimbo und Twitter: @Grupo_Bimbo

Pressekontakt:

:

Karina Mónica Fogel Kaplan

Telefon: 52 (55) 5268-6600, Durchwahl 6469

E-Mail: karina.fogel@grupobimbo.com

Original-Content von: Grupo Bimbo, übermittelt durch news aktuell