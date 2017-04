Weiler (ots) - Mit der Entwicklung einer Mobile Lösung per Smartphone für Ärzte, Heilpraktiker, Steuerberater, Handwerksbetriebe, kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen sowie für Freiberufler präsentiert die twenty4collect GmbH Deutschlands erste Mobile Lösung für ein einfaches Problem. Deutschlandweit warten Unternehmen und Freiberufler mitunter monatelang auf die Zahlungseingänge ihrer Ausgangsrechnungen.

Mit dem Angebot www.24collect.de bietet das FinTech Unternehmen Deutschlands erste, schnellste und bequemste Alternative, wenn trotz erfolgter Mahnung die Rechnung nicht bezahlt wird. Ohne umständliches Identifizierungsverfahren, ohne Registrierung, ohne lästiges eintippen, ohne unnötigen Papierkram und 100% kostenneutral. Die Kunden von 24collect.de erhalten 100% des Rechnungsbetrages ihrer Ausgangsrechnung zuzüglich der ihnen zustehenden, gesetzlich festgeschriebenen Kosten für Mahnungen und Verzugszinsen.

Damit ist 24collect.de Deutschlands wirtschaftlichste Lösung bei Zahlungsverzögerungen von offenen Kundenrechnungen ab 20,00 Euro Rechnungsbetrag. Und das Beste, alles was der Kunde für die Abwicklung braucht ist das Smartphone. Die offene Kundenrechnung wird einfach abfotografiert, per E-Mail versendet, fertig. Alternativ können die Dokumente auch als PDF Datei direkt aus der Buchhaltungssoftware an 24collect.de per E-Mail versendet werden.

Mit der Mission einer einfachen Lösung für ein einfaches Problem eröffnet 24collect.de seinen Kunden bei geringfügigen offenen Kundenrechnungen ab 20,00 Euro Forderungshöhe die wirtschaftlichste und schnellste Lösung. Das FinTech Unternehmen erfüllt höchste Qualitätskriterien. Datenschutz und Datensicherheit sind selbstverständlich. Sichere, verschlüsselte SSL Verbindungen ebenfalls.

Mit dem Angebot www.24collect.de vereint das FinTech Unternehmen Technologie, fachliche Kompetenz, die gesetzlichen Anforderungen und die gesetzlichen Informationspflichten zur besten digitalen Lösung.

