Deutschlandweit papierlos und mobil zum Mahngericht, per Smartphone

Weiler (ots) - War es bislang recht kompliziert und zeitintensiv bei der Vielzahl an Amtsgerichten und Zentralen Mahngerichten in Deutschland einen Mahnbescheid zu beantragen, revolutioniert das FinTech Unternehmen mit seinem Angebot 24collect.de das gerichtliche Mahnverfahren und bietet seinen Kunden die einfachste, schnellste und rein digitale Lösung. Mit Deutschlands erster mobilen Alternative leistet 24collect.de seinen Beitrag zur Digitalisierung des deutschen Mittelstandes und bietet damit Freiberuflern und Unternehmen eine Alternative zum traditionellen Inkasso, Anwalt & Co.

24collect.de entspricht damit dem Wunsch der Kunden nach einer unkomplizierten Usability. Digital einfach. Digital sicher. Digital schnell. Das FinTech Unternehmen erfüllt alle Standards entsprechend den mittlerweile verschärften gesetzlichen Anforderungen sowie den gesetzlichen Informationspflichten.

www.24collect.de ist ein Angebot der twenty4collect GmbH. Als eines der innovativsten Unternehmen gehört die twenty4collect GmbH zu den Kompetenzführern im Bereich des professionellen Einzugs von nicht bezahlten und bereits angemahnten Rechnungen und deren außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung.

Die twenty4collect GmbH ist mit dem Geschäftsmodell 24collect.de Deutschlandweit die wirtschaftlichste Lösung bei Zahlungsverzögerungen von offenen Kundenrechnungen ab 20 Euro Forderungshöhe. Das Ziel einer langfristigen Partnerschaft mit jedem einzelnen Kunden prägt die gelebte Philosophie des Unternehmens.

