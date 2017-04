Inkasso - Inkasso gestern, Inkasso heute, Inkasso Mobile - Deutsches FinTech Unternehmen revolutioniert traditionelles Inkasso,

Weiler (ots) - Niemand will auf unbezahlten Rechnungen sitzenbleiben. Das FinTech Unternehmen twenty4collect revolutioniert mit seinem Geschäftsmodell www.24collect.de die traditionelle Inkassobranche und ist damit Deutschlandweit die wirtschaftlichste Lösung bei Zahlungsverzögerungen von Kundenrechnungen. Durch die Mitgliedschaft in den namhaften Branchenverbänden BDIU, GDD sowie der Vertragspartnerschaft mit der Schufa, Wolters Kluwer und GeoTrust erfüllt 24collect.de höchste Qualitätskriterien.

Das Beste - Alles was der Kunde braucht ist das Smartphone. Abfotografieren, versenden, fertig. Alternativ können die Dokumente auch als PDF Datei direkt aus dem PC oder Buchhaltungs-Programm des Kunden heraus an 24collect.de per E-Mail versendet werden. www.24collect.de entspricht damit dem Wunsch des Kunden nach einer unkomplizierten Usability, orts- und zeitunabhängig, ohne lästigen Papierkram, ohne umständliches eintippen oder kompliziertes Identifizierungsverfahren. Das FinTech Unternehmen bietet mit seiner transparenten Lösung Freiberuflern und Unternehmen die einfachste, schnellste und kostenneutrale Alternative zum traditionellen Inkasso und zur komplizierten Rechnungsvorfinanzierung.

24collect.de erfüllt alle Standards entsprechend den mittlerweile verschärften gesetzlichen Anforderungen sowie den gesetzlichen Informationspflichten. Der FinTech Pionier setzt damit neue Maßstäbe als Deutschlands erste mobile Alternative zum traditionellen Factoring, Anwalt, Inkasso & Co.

Mit dem 24collect 10 Tage Prinzip sichert 24collect.de Unternehmen und Freiberuflern Ihre berechtigten Ansprüche gemäß dem Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistung ( RDG ) des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.

Als Pionier vereint 24collect Technologie, fachliche Kompetenz, die gesetzlichen Anforderungen und die gesetzlichen Informationspflichten zur besten digitalen Lösung.

