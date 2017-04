Gerichtliches Mahnverfahren - Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid beantragen jetzt per Smartphone, FinTech Unternehmen bietet moderne Lösung

Weiler (ots) - Unternehmen und Freiberufler in ganz Deutschland können aufatmen. Das FinTech Unternehmen twenty4collect bietet Deutschlandweit die erste mobile Lösung für Unternehmen und Freiberufler.Orts- und zeitunabhängig, ohne lästigen Papierkram, ohne umständliches eintippen oder kompliziertes Identifizierungsverfahren. Das FinTech Unternehmen bietet damit Freiberuflern und Unternehmen die einfachste und schnellste Lösung um bei den über einem Dutzend deutschen Zentralen Mahngerichten Mahnbescheide und Vollstreckungsbescheide zu beantragen und ersetzt damit komplizierte und zeitaufwendige bisherige Lösungen. Zudem hat das Unternehmen seinen Sitz in Weiler bei Mayen und damit in unmittelbarer Nähe des Zentralen Mahngerichtes Mayen,zuständig für die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland. Deutschlandweit sind alle Zentralen Mahngerichte an 24collect.de angebunden.

Mit seinem Angebot www.24collect.de entspricht das FinTech Unternehmen dem Wunsch des Kunden nach einer unkomplizierten Usability.

Als modernes FinTech Unternehmen sieht 24collect.de seine Kernaufgabe in der Förderung der Digitalisierung des deutschen Mittelstandes. Das Fintech Unternehmen erfüllt alle Standards entsprechend den mittlerweile verschärften gesetzlichen Anforderungen sowie den gesetzlichen Informationspflichten.

www.24collect.de ist ein Angebot der twenty4collect GmbH. Als eines der innovativsten Unternehmen gehört die twenty4collect GmbH zu den Kompetenzführern im Bereich des professionellen Einzugs von nicht bezahlten und bereits angemahnten Rechnungen und deren außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung.

Als Pionier vereint 24collect.de Technologie, fachliche Kompetenz, die gesetzlichen Anforderungen und die gesetzlichen Informationspflichten zur besten digitalen Lösung.

Das Ziel einer langfristigen Partnerschaft mit jedem einzelnen Kunden prägt die gelebte Philosophie des Unternehmens.

