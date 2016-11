World Ski Awards 2016: Kitzbühel zählt zu den großen Gewinnern

Kitzbühel (ots) - Einmal mehr präsentierte sich Kitzbühel als Gastgeber der prestige-trächtigen "World Ski Awards". Rund 150 Gäste aus zahlreichen Nationen trafen sich am Samstag, den 19. November, zu einer glanzvollen Gala im 5-Sterne-Hotel A-ROSA Kitzbühel, um bei der Verleihung der begehrten Trophäen mitzufiebern: Kitzbühel wurde als bestes österreichisches Skigebiet bestätigt, die Bergbahn AG Kitzbühel konnte sich erneut den Titel der "World's Best Ski Resort Company" sichern. Zu den neuen Preisträgern zählt das Hotel Rasmushof Kitzbühel, das als "Austria?s Best Ski Boutique Hotel" ausgezeichnet wurde. Garmisch-Partenkirchen setzte sich als bestes Skigebiet Deutschlands durch, Laax wurde als bestes Skigebiet der Schweiz prämiert.

Seit dem Jahr 2013 werden bei den "World Ski Awards" weltweit und regional herausragende Skigebiete und Betriebe der Wintersport-Branche prämiert. Und wer, wenn nicht Kitzbühel, ist so prädestiniert für die Austragung der "World Ski Awards", werden doch in der Gamsstadt laufend Maßstäbe für die Zukunft des Wintersports gesetzt. Zur Verleihung 2016 trafen sich Führungsköpfe des internationalen Skitourismus sowie Marktführer aus Amerika, Europa, Asien, Südamerika, Australien und Neuseeland in der legendärsten Sportstadt der Alpen - im Rahmen eines glamourösen Galaabends wurden im luxuriösen 5-Sterne-Hotels A-ROSA Kitzbühel die begehrten Preise der verschiedenen Kategorien vergeben.

Zwtl.: Titelverteidiger und neuer Sieger - Kitzbühel räumte ab

Zu den glanzvollen Gewinnern des Abends zählte auch in diesem Jahr wieder die Gastgeberstadt selbst: Die Gamsstadt, die bereits in den Vorjahren mehrfach ausgezeichnet wurde, durfte sich über die Wiederwahl zu "Austria's Best Ski Resort" freuen. Viel Grund zu feiern gab es auch für die Bergbahn AG Kitzbühel - bereits zum dritten Mal entschied sie die prestigeträchtige Kategorie "World's Best Ski Resort Company" für sich und knüpfte damit an den großen Erfolg vom Vorjahr an. Zum ersten Mal prämiert wurde heuer der Rasmushof: Das Hotel mit eigenem 9-Loch Golfplatz, das mit direkter Lage am Fuße des Hahnenkamms den Mythos "Streif" lebt, siegte in der Kategorie "Austria?s Best Ski Boutique Hotel".

Bei den österreichischen Nachbarländern setzte sich Garmisch-Partenkirchen als bestes Skigebiet Deutschlands durch. Laax darf sich in der kommenden Wintersaison mit der Trophäe für das beste Schweizer Skigebiet schmücken. Val Thorens wurde als "World?s Best Ski Resort" ausgezeichnet.

Die Jury setzte sich neben hochrangigen Führungskräften des Wintersports auch aus Reiseveranstalter, Agenturen, Pressevertretern und Wintersporttouristen zusammen. Beim Online-Voting auf der Internet-Plattform der World Ski Awards konnte in den verschiedenen Kategorien abgestimmt werden.

