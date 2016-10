Honorarfreies Videomaterial zur Weltpremiere von THE ONE Grand Show in Berlin

1 weiterer Medieninhalt

Gestern Abend feierten knapp 2.000 Gäste die Showpremiere des Jahres im bis auf den letzten Platz ausverkauften Friedrichstadt-Palast Berlin. Bereits die Gäste der vorausgegangenen zwölf Previews in Deutschlands größtem und bekanntestem Unterhaltungstheater quittierten THE ONE Grand Show mit lang anhaltendem Applaus, Jubel und Standing ...

Berlin (ots) - Anlässlich der Weltpremiere von "THE ONE Grand Show" am 06.10.2016 in Berlin stellt der Friedrichstadt Palast honararfreies Videomaterial zur Verfügung.

Im Stück wird ein verlassenes Revuetheater durch eine Undergroundparty aus dem Tiefschlaf gerissen. Ein Gast - gespielt von Echo-Preisträger Roman Lob - verliert sich in der magischen Aura des Ortes. Vor seinem inneren Auge erweckt die damalige Theaterdirektorin (Brigitte Oelke) die alten Zeiten. Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen in einem Wachtraum. Immer stärker spürt der junge Mann dabei die Sehnsucht nach dem einen Menschen, der alles für uns bedeutet - THE ONE.

Die glanzvolle Weltpremiere ließen sich u.a. nicht entgehen: Iris Berben, Stuart Fenegan, Nina Hagen, Marius Müller-Westernhagen, Michael Müller, Conchita Wurst, Nana Mouskouri, Amanda Lear, Michi Beck, Craig Revel Horwood, Katja Flint, Gregor Meyle, Guido Maria Kretschmer, Joelina Drews, Klaus Wowereit, Eveline Hall, Frank Elstner, Roman Lob, Jette Joop, Sarah Knappik, Peter Morse, Olivia Jones, Nikeata Thompson, Elena Carriere, Eberhard Diepgen, Mia, Cassandra Steen, Frans Zimmer, Sebastian Koch, Chloé Bernard, Katrin Bauernfeind, Christian Tews, Dr. Hermann Bühlbecker, Angelina Heger, Caroline Beil, Maike von Bremen, Julia Wulf, Natascha Ochsenknecht, Dieter Hallervorden, Wolfgang Lippert, Barbara Meier, Leonard Freier, Michael Michalsky, Pierre Geisensetter, Kim Hnzido, Bibi & Julian, Katja Ebstein, Cora Mohr, Fata Hasanovic, Bettina Cramer, Katharina Thalbach, Marion Kracht, Lothar Keller, Lucas Reiber, Tita von Hardenberg, Veruschka von Lehndorff und Birgit Lechtermann.

