Palo Alto Networks liefert Einblicke in die Cybersicherheit auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos

London (ots/PRNewswire) - Führungsverantwortung ist der Schlüssel zur Verhinderung von Sicherheitsverletzungen und zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in das digitale Zeitalter

Palo Alto Networks (NYSE: PANW), spezialisiert auf Sicherheitslösungen der nächsten Generation, hat heute bekannt gegeben, dass Mark McLaughlin, CEO (Chief Executive Officer), und William Saito, Vice Chairman und CSO (Chief Security Officer) für Japan, an der 47. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos (17. bis 20. Januar) teilnehmen werden. Sie werden Perspektiven aufzeigen zur Bewältigung aktueller und künftiger Cyberbedrohungen, im Rahmen des Tagungsmottos "Responsive and responsible leadership".

Angesichts der kontinuierlichen Abhängigkeit von digitalen Systemen, die einen vernetzten Lebensstil ermöglichen, stellen Cyberangriffe ein grundlegendes Risiko für unsere Lebensweise dar und erfordern eine koordinierte und kollektive Antwort von Industrie und Regierung.

Um dieses Risiko wirksam zu adressieren, müssen verantwortungsbewusste und verantwortliche Führungskräfte ihre Anstrengungen im Bereich der Cybersicherheit auf die automatisierte Verhinderung von Angriffen, auf Informationskampagnen und Prozessverbesserungen konzentrieren. Nur dadurch ist es möglich, die Kosten für die Gegner zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs zu verringern, wodurch das Vertrauen in das digitale Zeitalter erhalten bleibt.

ZITAT:

- "Cybersicherheit ist ein globales Anliegen, das Einzelpersonen überall auf der Welt betrifft. Es ist unerlässlich, dass Führungskräfte am Cyberdialog teilnehmen und gemeinsam mit umsetzbaren Ideen antworten, die alle Aspekte - von Menschen über Prozesse bis hin zu Technologien - mit einbeziehen. Ein ganzheitlicher Ansatz ist die einzige Möglichkeit, von einer reaktiven zu einer präventiven Sicherheitshaltung überzugehen, das Vertrauen in unsere digitalen Ökosysteme zu wahren und die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen".- Mark McLaughlin, Chairman und CEO von Palo Alto Networks.

- Blog - " Wie verantwortungsbewusste Unternehmensführung das Vertrauen im digitalen Zeitalter erhält: Gedanken im Vorfeld zu Davos (http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/01/wef2017/) . " - " Navigating the Digital Age: The Definitive Cybersecurity Guide for Directors and Officers (https://get.info.paloaltonetworks.com/webAp p/ceos-navigating-the-digital-age-global-en-success) " - eine Reihe von Ratgebern, veröffentlicht von Palo Alto Networks - SecurityRoundtable.org (https://www.securityroundtable.org/) - Community zum Teilen von Lösungspraktiken, Anwendungsfällen und Expertenrat als Leitfaden für Führungskräfte zum Managen von Cybersicherheitsrisiken

Pressekontakt:

Original-Content von: Palo Alto Networks, übermittelt durch news aktuell