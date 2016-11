Deutsche bezweifeln Sicherheit der im Auto gespeicherten Daten

Hamburg (ots) - Lediglich etwas mehr als ein Viertel (27%) der Neuwagenkäufer in Deutschland sind der Meinung, dass die zunehmend in Fahrzeugen gespeicherten Daten über Fahrer und Fahrverhalten sicher sind. Die Hälfte (50%) dagegen glaubt laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos in Zusammenarbeit mit der Expertenorganisation DEKRA nicht daran.

Deutsche Neuwagenkäufer unsicher, welche Daten erfasst werden

Drei Viertel (76%) der Neuwagenkäufer bemängeln, dass trotz gegebener Zustimmung beim Autokauf nicht klar sei, welche Daten tatsächlich erfasst werden. Vier von zehn (39%) Befragten kommen sich schon heute in ihrem Fahrzeug beobachtet vor. 81 Prozent befürchten in Zukunft eine zunehmende Bedrohung der Fahrzeug- und Datensicherheit durch Hacker.

Deutsche würden nur bestimmte Daten weitergeben

Die Weitergabe persönlicher Daten wird zur Zeit noch sehr kritisch betrachtet. Vor allem Daten zum Zahlungsverkehr (73%), Trackingdaten gefahrener Strecken (71%) sowie Videomaterial zur Müdigkeitserkennung (69%) würde ein Großteil auf keinen Fall weitergeben wollen. Informationen über den Kraftstoffverbrauch hingegen würden knapp die Hälfte (48%) der Befragten dem Hersteller überlassen. Daten über das Zustandekommen von Unfällen würden 41 Prozent sogar mit diversen weiteren Stellen, wie Polizei und Versicherung, teilen.

Steckbrief:

Diese Ergebnisse stammen aus einer Umfrage, die zwischen dem 01. und 08.08.2016 über das Ipsos Access Panel unter 1.000 deutschen Neuwagenkäufern durchgeführt wurde.

Über Ipsos

Ipsos ist ein unabhängiges Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Unsere engagierten Forscher bestimmen Marktpotenziale, zeigen Markttrends, testen Produkte, Werbung und Dienstleistungen, erforschen die Wirkung von Medien und geben der öffentlichen Meinung eine Stimme.

Ipsos Automotive beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit der Automobilforschung.

Über DEKRA:

DEKRA ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell