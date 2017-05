Cara Delevingne feiert auf MAGNUM x MOSCHINO Party in Cannes

EDITORIAL USE ONLY / Cara Delevingne, and Jeremy Scott, Moschino Creative Director, arrive at the Magnum x Moschino "Release the Beast" party in Cannes, France. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Thursday May 18, 2017. Photo credit should read: Matt Crossick/PA Wire Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/75094 / Die Verwendung ... Bild-Infos Download

Cannes (ots) - Jeremy Scott, MOSCHINO Creative Director, Gastgeber der diesjährigen Magnum-Party in Cannes - Cara Delevingne in aufregendem MOSCHINO-Outfit

Gestern Abend feierte Magnum, der Inbegriff für Eis- und Schokoladengenuss, in Cannes gemeinsam mit MOSCHINO Creative Director Jeremy Scott eine glamouröse Party unter dem Motto "Release the Beast". Anlass war die Einführung der beiden neuen Magnum Double Varianten Himbeere und Kokosnuss und die Ankündigung der aktuellen Kampagne der Marke. Komplett in MOSCHINO gekleidet feierte Supermodel und Schauspielerin Cara Delevingne in der für sie typischen ausgelassenen Art und tanzte zu den Sounds der aktuell angesagtesten DJs der Modeszene.

Die bekannten Fashion-DJs The Misshapes spielten ein energiegeladenes und zeitgemäßes Set und der spanische Promi-Lieblings-DJ Sito Abellan brachte die Stimmung auf der Party zum Kochen. Zum Tanzen motiviert wurden die Gäste von den bunten, aufsehenerregenden Performances von House of Kiddy Smile und seiner "Voguing"-Tanzgruppe.

Die Party zur Feier der neuen Magnum Double Varianten und der MAGNUM x MOSCHINO Kooperation fand direkt an der weltberühmten Croisette statt. Als Teil der Partnerschaft war bereits am Nachmittag die neue limitierte Taschenkollektion vorgestellt worden. Partygäste waren unter anderem die Models Lily Donaldson und Daisy Lowe, US-Schauspieler T. J. Miller, Lena Gercke, Victoria und Paulina Swarovski sowie Xenia Tchoumi. Jeremy Scott trug eine rockige Nietenlederjacke und Hosen mit Tier- und Blumenpatches. Cara zog mit ihrem langen schwarzen MOSCHINO-Kleid alle Blicke auf sich und machte deutlich, was mit der mutigen Lebenseinstellung, für die die Magnum-Kampagne "Release the Beast" und das Motto "Folge deinem Instinkt" stehen, gemeint ist. Die übrigen Gäste waren entsprechend des Dresscodes "Pop Colour & Wild Glamour" in leuchtende Farben und teilweise auch Animal Print gekleidet.

Der Abend war der offizielle Beginn einer Reihe von Filmpartys in Cannes, die der genussvollen Welt von Magnum Double gewidmet sind. An der Magnum Dipping Bar kamen die Partygäste in den Genuss von Eiskreationen nach den Rezepten von Cara Delevingne und Jeremy Scott - unter anderem mit ausgefallenen Toppings wie rotem hawaiianischem Meersalz oder feinen Silberflocken.

Cara Delevingne sagte auf der Party: "Es war ein unglaublicher Tag und ein noch besserer Abend mit Magnum in Cannes. Die Leute probierten meine neue Magnum-Kreation - ich hoffe sehr, dass sie allen geschmeckt hat! Die Arbeit mit Jeremy hat so viel Spaß gemacht, und ich liebe das Outfit von ihm, das ich heute Abend trage."

Jeremy fügte ebenfalls am Partyabend hinzu: "Es hat wirklich Spaß gemacht, mit Magnum zusammenzuarbeiten und meine allererste Party hier in Cannes zu feiern. Wer schon einmal auf einer unserer MOSCHINO-Partys war, weiß, dass ihn ein wilder Abend erwartet, der hier dank Magnum noch getoppt wird mit dem Extra an Genuss. Wir hatten einen aufregenden Tag - von der Vorstellung der neuen Taschenkollektion bis zur Präsentation unseres Films, an dem wir so hart gearbeitet haben. Ich hoffe, alle genießen diesen fantastischen Abend."

Die limitierte MAGNUM x MOSCHINO Taschenkollektion ist ab sofort unter www.moschino.com erhältlich. Auf www.magnumicecream.com gibt es außerdem im Zeitraum vom 19. Mai bis 30. Juni jede Woche die Chance, eine von sieben Taschen zu gewinnen, sowie weitere Informationen zu Magnum Double, dem bislang verführerischsten Magnum.

#ReleaseTheBeast #MAGNUMxMOSCHINO

Aktuelles Bildmaterial in druckfähiger Auflösung unter: http://files.cor-berlin.com/ Username: Magnum Password: Magnum

