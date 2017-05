Elbphilharmonie-Eröffnung als eine der besten Kampagnen des Jahres ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Der Art Directors Club für Deutschland hat beim diesjährigen ADC Wettbewerb die Eröffnungskampagne der Elbphilharmonie Hamburg als eine der besten Kampagnen des Jahres ausgezeichnet. Mit einem goldenen, drei silbernen und sechs bronzenen "Nägeln" erreichte die Kampagne 48 Punkte und damit einen hervorragenden vierten Platz im Kreativ-Ranking der Top-Ten. Sie war mit insgesamt elf Nominierungen in verschiedenen Kategorien wie PR, Digitale Medien oder Ganzheitliche Kommunikation in das finale Rennen gegangen.

"Wir feiern sowohl die Idee als auch die Ausführung der Kampagne", sagt Jury Chairmann Professor Erik Spielermann. "Es ist genial, in welcher phantastischen Art und Weise die Freude an der Musik des Eröffnungskonzerts auf das Gebäude visuell übersetzt wurde. Und dass die Hamburger Bevölkerung und Menschen weltweit daran teilhaben konnten, war konsequent und in seiner Technik innovativ. Die Kampagne hat gezeigt: Hamburg traut sich was."

"Mit der Kampagne zur Eröffnung der Elbphilharmonie hat es Hamburg geschafft, weltweite Aufmerksamkeit zu erzeugen", ergänzt Michael Otremba, Geschäftsführer Hamburg Marketing. "Dass die Kampagne jetzt auch unter den führenden Marketing-Experten des Landes so positiv bewertet wird, ist eine wunderbare Bestätigung für unsere Arbeit."

Die Hamburg Marketing GmbH hatte die Leadagentur Jung von Matt beauftragt, für die Stadt Hamburg eine Kampagne zur Eröffnung der Elbphilharmonie zu konzipieren. Die Steuerung und Koordination verantwortete die Hamburg Marketing GmbH gemeinsam mit der Hamburger Behörde für Kultur und Medien und der HamburgMusik gGmbH.

Um Hamburgs neues Wahrzeichen in der Öffentlichkeit weit über Deutschland hinaus zum Strahlen zu bringen, wurden zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen und medienwirksame Leuchtturm-Projekte realisiert. Das Musikprogramm, das Generalintendant Christoph Lieben-Seutter und sein Team zusammengestellt haben, steht für Offenheit, künstlerische Qualität und große Vielfalt. Die Kampagne baut auf diesem grenzenlosen Musikerlebnis und der einzigartigen Architektur auf und positioniert das Konzerthaus als Begegnungsort für alle und als weit sichtbares Symbol für die Kontraste und die Zukunftsfähigkeit der Stadt Hamburg.

