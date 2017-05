Unter Strom: Güterverkehr der Zukunft

5 weitere Medieninhalte

Guck-in-die-Luft oder Guck-in-die-Röhre / Diese neuartige Kugeldrohne kann nicht nur fliegen, sondern auch rollen. Das macht sie besonders gut in Rohren, so ist dort effizientes und kostengünstiges Arbeiten möglich.

München (ots) - Mit Drohnen in die Röhre gucken, die letzte Meile zum Kunden mit dem E-Bike zurücklegen, umweltfreundliche Trucks mit digitalem Eigenleben, Elektro-Lokomotiven: Auf der transport logistic 2017, die am 9. Mai auf dem Messegelände in München gestartet ist und bis Freitag dauert, präsentiert sich die weltweite Logistikbranche.

