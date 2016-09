Handheld bringt eine neue Version des ultrarobusten Tablets ALGIZ 10X heraus

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Handheld Group (http://www.handheldgroup.com/), ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern und Tablets, kündigte heute ein großes Upgrade für seinen beliebten ultrarobusten Tablet-PC Algiz 10X mit einer neuen und verbesserten Bildschirmtechnologie und verbesserter GPS/GLONASS-Funktionalität an.

Die neue Version des Algiz 10X (http://www.handheldgroup.com/algiz-10x) hat ein 10,1 Zoll großen HD-Display mit projektivem, kapazitiven Touchscreen, der ultrahell und für die Verwendung im Freien optimal geeignet ist. Der 10-Punkte-Touchscreen bietet die Möglichkeit, sowohl mit Handschuhen als auch bei Regen verwendet zu werden, sodass Anwender das Gerät im Freien bei jedem Wetter einsetzen können. Zum Algiz 10X ist außerdem ein optionaler aktiver kapazitiver Bedienstift verfügbar, der die Bedienung einfacher macht. Der neue u-blox NEO-M8N bietet sowohl GPS als auch GLONASS, wodurch Anwender Zugriff auf mehr Satelliten als zuvor erhalten.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:

http://www.multivu.com/players/uk/7917851-handheld-new-algiz-10x-ultra-rugged-tablet/

Diese aktuelle Version des Algiz 10X ist mit der Enterprise-LTSB-Version von Windows 10 ausgestattet, was das Wertversprechen von Handheld an Unternehmenskunden unterstreicht, die eine lange Produktlebensdauer schätzen. Der leistungsstarke Algiz 10X verfügt über einen Quad-Core Intel N2930 1,83 GHz Prozessor und ein erweiterbares 128 GB Solid-State-Laufwerk. Er verfügt über 4 Gigabyte DDR3 RAM und bietet mehrere Verbindungsmöglichkeiten, beispielsweise WLAN und BT, USB 2.0- und USB 3.0- sowie VGA- und RS232-Anschluss.

Der Algiz 10X hat die Schutzklasse IP65 und erfüllt die strenge US-amerikanische technische Militärnorm MIL-STD-810G zum Schutz vor Staub, Wasser, Erschütterungen, Stürzen und extremen Temperaturen. Er verfügt über einen 10,1 Zoll großen Touchscreen mit extrem heller MaxView-Bildschirmtechnologie. Dieses kompakte Tablet wiegt nur 1,3 Kilogramm und ist 32 Millimeter dick.

"Die an dieser Version vorgenommenen technologischen Änderungen bieten unseren Kunden ein völlig neues Benutzererlebnis.", so Johan Hed, Handheld Produktmanager. "Mit dem neuen Display und Touch und der GPS/GLONASS-Fähigkeiten ist der Algiz 10X die beste Wahl für Menschen, die im Freien arbeiten und auf der Suche nach einem wirklich robusten Gerät für ihre Anwendungen sind."

Der neue Algiz 10X bleibt preislich unverändert und kann ab sofort bestellt und geliefert werden. Die vorherige Version mit widerstandsfähigem resistiven Touchscreen wird bis auf weiteres verfügbar bleiben.

Der neue Algiz 10X wird in diesem Herbst auf diversen Veranstaltungen zu sehen sein, beispielsweise auf der InterGeo in Hamburg.

Nützliche Links

Produktspezifikationen des ALGIZ 10X (https://www.handheldgroup.com/d e/robuste-Computer/Tablet-PCs-Notebooks/algiz-10x/) Pressebilder des ALGIZ 10X (http://www.handheldgroup.com/de/rugged-co mputing-news-and-events/pressroom/algiz-10x/) Über Handheld (http://www.handheldgroup.com/de/Uber-handheld/) Produktreihe von Handheld (http://www.handheldgroup.com/de/robuste-Computer/) Was bedeutet robust? (http://www.handheldgroup.com/de/warum-robuste-c omputer/Spezifikation-robust/)

Tweeten Sie dies:

Handheld bringt neue Version des ultrarobusten Tablets ALGIZ 10X heraus http://www.handheldgroup.com/PCAP-de

Über Handheld

Die Handheld Group produziert robuste Mobilcomputer, PDAs und Tablets. Handheld und seine Partner bieten weltweit komplette Mobillösungen für Unternehmen in Branchen wie Geodäsie, Logistik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgung, Bauwesen, Instandhaltung, Bergbau, Militär und Sicherheit an. Die schwedische Handheld Group verfügt über Niederlassungen in Finnland, Großbritannien, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.handheldgroup.com/de

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160901/403429 )

Video:

http://www.multivu.com/players/uk/7917851-handheld-new-algiz-10x-ultra-rugged-tablet/

Pressekontakt:

Original-Content von: Handheld Europe, übermittelt durch news aktuell