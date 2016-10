ERF Mediathek-App: Mobiles und kostenloses Angebot für Smartphone und Tablet

Die ERF Mediathek-App ist ein mobiles und kostenloses Angebot für Smartphone und Tablet Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/74630 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ERF Medien e.V./skeeze" Bild-Infos Download

Wetzlar (ots) - ERF Medien (Wetzlar) hat eine App für seine Bewegtbild-Mediathek herausgebracht. Die App ermöglicht es auf Fernsehsendungen von ERF Medien mobil zuzugreifen. Aktuelle Ausgaben der beliebten Sendereihen "Mensch, Gott!" und "Gott sei Dank" sind so auch On-Demand genauso verfügbar wie die ERF Gottesdienste oder die Gottesdienste aus der Willow Creek Community Church. "Immer mehr Menschen möchten Fernseh- und Videoinhalte unabhängig von einem festen Programmablauf sehen, nämlich dann, wenn sie Zeit haben. Die neue ERF Mediathek-App stellt Bewegtbild-Angebote auf dem Tablet und Smartphone bereit, damit sie von möglichst vielen Menschen angesehen werden können. Wo auch immer, wann auch immer.", so ERF Pressesprecher Michael vom Ende.

Zum erleichterten Abspielen der ERF Bewegtbild-Angebote und des Livestreams gehört z. B. eine Suchfunktion oder eine Merkliste, um Beiträge später schnell finden zu können. Außerdem können Sendungen mittels Google Chromecast an den Fernseher übertragen werden. Alle Angebote können einfach bewertet und damit anderen Nutzern weiterempfohlen werden. Auf Nutzerwunsch werden mit der "Weiterleiten"-Funktion einzelne Sendungen gezielt in den Sozialen Netzwerken, per E-Mail o.a. mit Familie, Freunden und Bekannten geteilt.

Die ERF Mediathek App kann kostenlos heruntergeladen werden sowohl im Play Store für Android-Geräte als auch im App Store für iOS-Geräte. Informationen zur ERF Mediathek-App gibt es unter www.erf.de/mediatheksapp.

