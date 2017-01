Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Wer braucht schon Nazis?

Gera (ots) - Nationalsozialisten sind überflüssig wie ein Kropf. Es ist beim besten Willen nichts erkennbar, wo diese Leute früher oder heute zum Segen der Menschheit beitragen hätten.

Ob das Bundesverfassungsgericht die NPD in der nächsten Woche verbietet, ist dennoch nicht ausgemacht. Denn das Grundgesetz, dem die Hohen Richter in Karlsruhe verpflichtet sind, enthält für ein solch weitreichendes Urteil ziemliche Hürden, nicht zuletzt aus der Erfahrung totalitärer Zeiten in Deutschland. Parteien dürfen heutzutage nur verboten werden, wenn sie "darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen".

Dass die NPD dazu in der Lage wäre, ist zweifelhaft. In den Jahren seit dem Verbotsantrag 2013 hat sie deutlich an Einfluss verloren. Gewiss, sie bringt - oft im Bunde mit Gesinnungsgenossen - immer noch hier und da Demonstranten auf die Beine, erzeugt Aufwand bei der Polizei, die dann auch noch Scharmützel mit Gegendemonstranten verhindern muss. Aber einen anderen Staat installieren können die Nazis nicht, auch nicht mit einigen Abgeordnetenmandaten.

Das Urteil, wie es auch ausfällt, wird umstritten sein. Denn bei einem Verbot, bleibt immer noch die üble Gesinnung. Und wird die NPD nicht verboten, ist das ja nicht als Lob zu werten. Vor Gericht geht es nun mal um Fakten, nicht um Wünschenswertes. Das allerdings war schon bei Antragstellung so.

