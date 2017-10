Bundestagswahl 2017: 3. Sitzung des Bundeswahlausschusses am 12. Oktober 2017

Wiesbaden/Berlin (ots) - Bundeswahlleiter Dieter Sarreither hat den Bundeswahlausschuss zu seiner dritten Sitzung eingeladen. In der öffentlichen Sitzung stellt der Bundeswahlausschuss gemäß § 42 Absatz 2 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 78 Bundeswahlordnung das endgültige Ergebnis der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 fest.

Die Sitzung findet am Donnerstag, den 12. Oktober 2017, um 11:00 Uhr im Deutschen Bundestag in Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101 (Anhörungssaal), statt.

Wichtige Hinweise:

Alle Medienvertreter/-innen benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung. Alle anderen Besucher/-innen müssen vor Betreten der Bundestagsgebäude eine Eingangskontrolle durchlaufen und sich dabei ausweisen. Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.

Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.

