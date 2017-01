DGAP-News: Deutsche Metropolen im Vergleich: Premiumimmobilienmarkt weiter im Aufwind

DGAP-News: Dahler & Company GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Deutsche Metropolen im Vergleich: Premiumimmobilienmarkt weiter im Aufwind 18.01.2017 / 13:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Die Nachfrage nach Premiumimmobilien reißt nicht ab - das zeigt eine aktuelle Marktanalyse von DAHLER & COMPANY. Sie untersucht Umsatz- und Verkaufszahlen von Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Kaufpreis ab 750.000 Euro an den sechs deutschen Top-Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Köln und Stuttgart. Betrachtungszeitraum ist das erste Halbjahr 2016, als Vergleichszeitraum wird das zweite Halbjahr 2015 herangezogen. Grundlage der Analyse sind die Zahlen der jeweiligen städtischen Gutachterausschüsse. Insgesamt lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2016 an den sechs Standorten bei 1,66 Mrd. Euro. Das entspricht einem Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorhalbjahr. Einen ähnlichen Zuwachs verzeichneten die Transaktionen. Ihre Zahl stieg von 1.198 auf 1.277. Dieser Aufwärtstrend fiel an den einzelnen Standorten allerdings sehr unterschiedlich aus, und auch nicht überall ging es weiter nach oben. In Hamburg und Stuttgart waren die Gesamtumsätze rückläufig. Ein- und Zweifamilienhäuser auf einen Blick Berlin:In der Hauptstadt zog das Geschäft mit Ein- und Zweifamilienhäusern an. Der Umsatz stieg um rund ein Drittel.Hamburg:Die Zahl der Hausverkäufe ist in Hamburg im Städte-Vergleich sehr hoch - aber dennoch niedriger als im Vorhalbjahr.Frankfurt:Der Markt für Ein- und Zweifamilienhäuser ist relativ klein und im ersten Halbjahr 2016 rückläufig.Köln: Starker Rückgang bei den Verkaufszahlen, vor allem im sehr hochpreisigen Segment.Düsseldorf:Der Umsatz ist signifikant gestiegen. Die Zahl der Verkäufe hat sich mehr als verdoppelt.Stuttgart:Die Zahl der Verkäufe ist leicht rückläufig, das Transaktionsvolumen ist um rund ein Zehntel gesunken. Eigentumswohnungen auf einen Blick Berlin:Der Umsatz mit Eigentumswohnungen ist um mehr als 50 Prozent gestiegen. Der durchschnittliche Kaufpreis im Premiumsegment übersteigt die Millionen-Grenze.Hamburg:Der Umsatz ist um knapp ein Viertel gesunken, die Quadratmeterpreise haben weiter angezogen.Frankfurt:Wohnungen - auch sehr hochpreisige - waren stark gefragt. Der Umsatz hat um über ein Viertel zugenommen.Köln:Die Zahl der Transaktionen ist um 50 Prozent gestiegen, der Umsatz sogar noch stärker.Düsseldorf:Ein leichter Rückgang bei den Transaktionen und ebenso beim UmsatzStuttgart:Die Zahl der Transaktionen ist stabil, der Umsatz aber leicht rückläufig. Städte im Detail Berlin: Extreme Wachstumsraten in der Hauptstadt Der Premiumimmobilienmarkt in der Hauptstadt boomt. Im ersten Halbjahr 2016 wurden 409 Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Kaufpreis ab 750.000 Euro gehandelt. Die Summe der Kaufpreise beläuft sich auf 523 Mio. Euro. Das sind fast 50 Prozent mehr Umsatz als im zweiten Halbjahr 2015, als 304 Premiumimmobilien für 355,8 Mio. Euro einen neuen Besitzer fanden. 98 Ein- und Zweifamilienhäuser wurden im ersten Halbjahr 2016 verkauft und somit 19 mehr als im Vorhalbjahr. Der Umsatz stieg hier um rund ein Drittel auf 146,5 Mio. Euro. 15 Häuser erzielten einen Kaufpreis von mehr als zwei Mio. Euro. Noch stärker war der Zuwachs im Wohnungsbereich. 311 Eigentumswohnungen wurden im ersten Halbjahr 2016 erworben. Der Umsatz im Bereich der Premiumwohnungen stieg um 54 Prozent auf 376,5 Mio. Euro. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 1,2 Mio. Euro. Hamburg: Einbruch auf hohem Niveau Im ersten Halbjahr 2016 ist die Hansestadt beim Gesamtumsatz im Premiumsegment hinter Berlin gerutscht. Mit 439,2 Mio. Euro liegt der Umsatz mit Wohnungen und Ein- und Zweifamilienhäusern ab 750.000 Euro 22 Prozent unter dem Umsatz vom zweiten Halbjahr 2015. Während in Berlin der Umsatz maßgeblich im Wohnungsbereich erzielt wird, liegen in Hamburg Häuser und Wohnungen nahezu gleich auf. Von Januar bis Juni 2016 wurden 149 Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg verkauft, im zweiten Halbjahr 2015 waren es noch 179 Häuser. Mit der Anzahl ist auch der Umsatz gesunken - um 20 Prozent auf 227,0 Mio. Euro. Auch bei den Wohnungen war ein Rückgang zu verzeichnen. 159 Transaktionen gab es hier im ersten Halbjahr 2016 - 39 weniger als in den sechs Monaten davor. Der Umsatz ist um knapp ein Viertel gesunken auf 212,1 Mio. Euro. Mit Preiseinbrüchen geht der niedrigere Umsatz allerdings nicht einher: Der durchschnittliche Quadratmeterpreis ist weiter gestiegen und lag im betrachteten Premiumsegment im ersten Halbjahr 2016 knapp 10 Prozent höher, bei rund 8.230 Euro. In der HafenCity wurden teilweise über 20.000 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Frankfurt: Wohnungen stark gefragt In der Bankenstadt ist der Umsatz im Premiumsegment im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem vorangegangenen Halbjahr insgesamt um 13,6 Prozent gestiegen, auf 180,9 Mio. Euro. Dabei ist der Umsatz im Häuserbereich zurückgegangen, im Wohnungsbereich dafür recht deutlich gewachsen. In den ersten sechs Monaten 2016 wurden im Frankfurter Stadtgebiet 15 Ein- und Zweifamilienhäuser verkauft, im zweiten Halbjahr 2015 waren es noch 27 Häuser. Der Umsatz ist um ein gutes Drittel auf 22,4 Mio. Euro gesunken. Bei den Wohnungen hingegen gab es einen Umsatzzuwachs von knapp 27 Prozent auf 158,5 Mio. Euro. 125 Eigentumswohnungen wurden im ersten Halbjahr 2016 gekauft - 19 mehr als im Vorhalbjahr. 35 Wohnungen kosteten mehr als 1,5 Mio. Euro. Im zweiten Halbjahr 2015 erzielten nur rund halb so viele Wohnungen einen so hohen Preis. Der höchste Quadratmeterpreis lag im ersten Halbjahr 2016 bei 13.800 Euro. Quadratmeterpreise im fünfstelligen Bereich wurden allerdings nur bei sehr wenigen Objekten erzielt. Düsseldorf: Hohes Umsatzplus im Häusermarkt Der Handel mit Premiumimmobilien in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hat im Häuserbereich kräftig angezogen. Im zweiten Halbjahr 2015 wurden gerade einmal 14 freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sowie 13 Doppel- und Reihenhäuser für insgesamt 43,9 Mio. Euro verkauft. Im ersten Halbjahr 2016 wechselten hingegen 60 Häuser ihren Besitzer - mehr als doppelt so viele wie im Vorhalbjahr. Der Gesamtumsatz lag hier bei 77,1 Mio. Euro - ein Plus von 76 Prozent. Die Hälfte der Häuser lag im Preissegment von 750.000 bis 999.999 Euro. Bei fünf Transaktionen fielen mehr als zwei Mio. Euro an. Das teuerste Haus wurde in Gerresheim für 6,45 Mio. Euro gekauft. Bei den Eigentumswohnungen hingegen gab es ein Umsatzminus von fast 14 Prozent. Im zweiten Halbjahr 2015 wurden in Düsseldorf 135,3 Mio. Euro mit Wohnungen ab 750.000 Euro umgesetzt. 99 Verkäufe wurden registriert. Im ersten Halbjahr 2016 waren es nur 93 Wohnungen. Diese erzielten einen Gesamtumsatz von 116,9 Mio. Euro. Zehn Wohnungen haben einen Kaufpreis von über zwei Mio. Euro erzielt. Die erzielten Quadratmeterpreise im gesamten Premiumbereich liegen zwischen 2.247 und 16.000 Euro. Stuttgart: Umsatzrückgang im Ländle In der Schwabenmetropole ist der Umsatz mit Premiumimmobilien zurückgegangen - sowohl bei Wohnungen, als auch bei Häusern. Im ersten Halbjahr 2016 wurden 55 Ein- und Zweifamilienhäuser veräußert. Der Geldumsatz lag bei 75,4 Mio. Euro. Das sind knapp 11 Prozent weniger als im Vorhalbjahr, als 59 Häuser verkauft wurden. Den höchsten Preis erzielte im ersten Halbjahr 2016 ein Haus in Stuttgart-Nord mit 11,3 Mio. Euro. Der Großteil der Häuser (48) liegt in der Preisspanne von 750.000 bis 1.499.999 Euro. Bei den Wohnungen gab es in beiden betrachteten Halbjahren jeweils 59 Kauffälle. Im ersten Halbjahr 2016 lag der Geldumsatz mit 62,7 Mio. Euro, allerdings gut 16 Prozent unter dem Umsatz vom zweiten Halbjahr 2015. Fünf Wohnungen erzielten einen Kaufpreis von mehr als 1,5 Mio. Euro. Der höchste Quadratmeterpreis von 11.990 Euro wurde in Stuttgart-Nord registriert. Köln: Häusermarkt fällt zurück, Wohnungsmarkt zieht an Insgesamt ist der Umsatz für Premiumwohnimmobilien in Köln während der ersten Jahreshälfte 2016 gegenüber dem Vorhalbjahr gestiegen. Mit einer Kaufpreissumme von 182,9 Mio. Euro ist ein Plus von 6 Prozent zu verzeichnen. Die Segmente Wohnungen und Häuser entwickelten sich allerdings gegensätzlich. In den ersten sechs Monaten 2016 wurden 63 Ein- und Zweifamilienhäuser im Kölner Stadtgebiet veräußert, in den sechs Monaten davor waren es noch 80 Häuser. Entsprechend ist auch der Umsatz im Häusersegment von 107,4 Mio. Euro auf 77,4 Mio. Euro gefallen - ein Minus von 28 Prozent. Während in der zweiten Jahreshälfte 2015 noch zehn Häuser einen Kaufpreis von zwei Mio. Euro und mehr erzielten, waren es bis Mitte 2016 nur sechs Häuser. Das teuerste Objekt lag bei 3,4 Mio. Euro und steht im Stadtteil Marienburg. Ganz anders ist die Entwicklung bei den Wohnungen im Premiumsegment. Hier stieg die Zahl der Transaktionen von 60 auf 90. Vor allem im Preissegment von 750.000 bis 999.999 Euro war ein Zuwachs zu verzeichnen. Aber auch der Verkauf von sehr hochpreisigen Wohnungen stieg an: 17 Objekte erzielten Preise von 1,5 Mio. Euro und mehr. Im Vorhalbjahr gab es nur fünf Verkäufe in diesem Preissegment. Der höchste Quadratmeterpreis von 12.702 Euro wurde im Stadtteil Altstadt/Nord erzielt. Der Umsatz zog um 63 Prozent auf 105,5 Mio. Euro an. Fazit Trotz Schwankungen einiger Standorte zeigt der Marktbericht nach wie vor die konstante und hohe Nachfrage nach Immobilien im Premiumsegment. Der Gesamtumsatz von 1,66 Milliarden Euro, der bereits im ersten Halbjahr 2016 generiert wurde, spricht für das Potential des Marktes. "Das Interesse an Premiumimmobilien und die Stärke dieses Segmentes haben die Grenze noch nicht erreicht. Besonders die Nachfrage nach Eigentumswohnungen mit hochwertiger Ausstattung und in bester Lage spiegelt sich im Anstieg der Transaktionen in Berlin, Frankfurt und Köln wider. Die Herausforderung für Städte wie beispielsweise Hamburg besteht auch zukünftig darin, ausreichend Angebote zu generieren, um den entsprechenden Bedarf zu decken und damit konkurrenzfähig zu bleiben", fasst Björn Dahler, Geschäftsführer von DAHLER & COMPANY, die Marktentwicklung zusammen. 