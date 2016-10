Der Luxus Juwelier Bulgari präsentiert seine ikonischen Kreationen in den frisch renovierten Schaufenstern des Berliner Traditionskaufhauses KaDeWe bei einem exklusiven Cocktail

V.l.n.r.: Tom Wlaschiha, Lilly zu Sayn Wittgenstein-Berleburg und August zu Sayn Wittgenstein-Berleburg. Bei prickelndem Champagner und ausgewählten Häppchen feierten Sandra Mohsni, Geschäftsführerin Bulgari, André Maeder, CEO the KaDeWe Group, Bulgari Markenbotschafterin Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, in einem ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Bei prickelndem Champagner und ausgewählten Häppchen feierten Sandra Mohsni, Geschäftsführerin Bulgari, André Maeder, CEO the KaDeWe Group, Bulgari Markenbotschafterin Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, in einem atemberaubenden Collier und Ohrringen aus der neuen Bulgari Serpenti Kollektion aus Weißgold mit Diamanten und Saphiren, und die Schauspieler Tom Wlaschiha und August Wittgenstein gemeinsam mit den geladenen Gästen.

Nach längeren Renovierungsarbeiten ist das berühmte Römische Juweliershaus Bulgari die erste Marke, welche sich vom 19. Oktober bis 6. November 2016 in allen 10 Fenstern auf der Tauentzienstraße des Luxuskaufhauses KaDeWe präsentieren darf.

Bei der Gestaltung der Fenster achteten die hauseignen Architekten auf eine sehr hochwertige, moderne Gestaltung, die das vielfältige Produktsortiment gekonnt in Szene setzt. Hierbei wurde besonderer Wert darauf gelegt die außergewöhnliche Handwerkskunst, die Bulgari auszeichnet, zu präsentieren. Edle Materialien wie gold- und bronzefarbenes Metall, hochwertige Hölzer und Saphirglas sowie aufwendig gearbeitete Wandbespannungen spiegeln das aktuelle Shopdesign, das der jüngsten Generation der Bulgari Geschäfte weltweit entspricht, wieder und bieten den neuesten Kreationen des Hauses einen exklusiven Rahmen sich in einzigartiger Weise zu präsentieren. So greift die mit Schlangenaugen bestickte, safranfarbene Wandverkleidung die aktuelle Serpenti Kollektion auf und gibt den aufwendig von Hand gefertigten Schmuckstücken, Uhren und Accessoires eine außergewöhnliche Bühne.

Bulgari wurde 1884 als Schmuckmanufaktur gegründet und gehört heute zur LVMH Gruppe. Durch die Kreation prachtvoller Schmuckstücke, die alle Zeugnis höchster italienischer Kunstfertigkeit sind, entwickelte sich die Marke nach und nach zu einem weltweit führenden Unternehmen im Luxusbereich. Der internationale Erfolg trug zur heutigen Ausprägung des Hauses als diversifizierter Luxusgüterhersteller mit Geschäften in den weltweit exklusivsten Einkaufsstraßen bei. Das Produkt- und Serviceportfolio von Bulgari reicht von Schmuck und Uhren bis hin zu Accessoires, Parfums und Hotels. Seinen römischen Wurzeln zollte Bulgari durch die Finanzierung der Renovierung der Spanischen Treppe in diesem Jahr erneut Tribut. Diese wurde am 22. September 2016 nach aufwendigen Renovierungsarbeiten bei einem feierlichen Event wieder eröffnet.

In den frisch renovierten Außenfenstern des KaDeWe wird Bulgari nun, neben einigen ikonischen Schmuck und Uhren Linien, wie B.zero1, Lucea und Octo und aufwendig von Hand gefertigten Accessoires, vor allem die aktuellen Serpenti Schmuck- und Uhren-Kreationen präsentieren.

Mit vollkommen neu interpretierten Formen widmet sich Serpenti im Jahr 2016 der Kraft der Augen. Das Kernstück des Serpenti Designs ist der kostbare Schlangenkopf und ist inspiriert von Bulgaris Schlangen der 1960er und 1970er, die dieses gefährliche und gleichzeitig hypnotisierende Element des Tieres zum ersten Mal zeigten. Durch seine bewegliche Form ist das unverwechselbare Design Tag und Nacht tragbar. Serpenti Kreationen reichen von bezaubernden Halsketten in Roségold mit Schlangenköpfen, in denen Augen aus Amethysten verankert sind, bis zu weißgoldenen Armbändern, voll besetzt mit verführerischen Pavédiamanten und Augen aus kostbaren Smaragden sowie aufwendig gearbeiteten Damenuhren.

Als ständige Quelle der Inspiration bietet die Stadt Rom der Marke Bulgari immer neue Möglichkeiten für außergewöhnliche Designs, die sich in allen Kollektionen der Marke wieder finden. Im Oktober wird das Dolce Vita der ewigen Stadt Rom nun durch Berlin wehen und sich in den Fenstern des KaDeWe wieder spiegeln.

Photo credits: Getty Images

