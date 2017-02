BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 10: Miss Fame and Lena Meyer-Landrut attend Atelier Opening L'Oreal with Lena Meyer-Landrut and Miss Fame n February 10, 2017 in Berlin, Germany. / "Das Atelier" by L'Oréal Paris: exklusives Bildmaterial von der Eröffnung mit Lena Meyer-Landrut und Miss Fame (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Im Rahmen der Berlinale wurde heute "Das Atelier" by L'Oréal Paris in Charlottenburg eröffnet. Markenbotschafterinnen Lena Meyer-Landrut und Miss Fame präsentierten die Räumlichkeiten, die von Make-up-Artist Miriam Jacks künstlerisch gestaltet und konzipiert wurden - als kreativer Ort für Inspiration und Kommunikation. Zum Eröffnungs-Empfang in der stilvollen Altbauwohnung kamen rund 150 geladene Gäste, darunter auch Heike Makatsch, Wotan Wilke-Möhring, Iris Berben, Nina Bott, Victoria Swarovski und Sila Sahin.

"Das Atelier" bietet während der Berlinale kostenlose Workshops, in denen Besucher die Marke L'Oréal Paris erleben und in die Welt der Make-up-Trends und Haarstyling-Innovationen eintauchen können. Auch in diesem Jahr ist L'Oréal Paris wieder offizieller Partner und Kosmetik-Experte der Berlinale.

