Topmodel Alexina Graham ist neue Botschafterin von L'Oréal Paris. Alexina Graham for L'Oréal Paris. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73372 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/L'Oréal Paris/Jonas Bresnan for L'Oréal Paris" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Leuchtend rote Mähne und Porzellan-Teint - mit ihrem außergewöhnlichen Look erobert Alexina Graham die Welt von Fashion und Beauty im Sturm. Nun konnte L'Oréal Paris das britische Supermodel als internationale Markenbotschafterin gewinnen. Alexina Graham wird ab sofort Teil der L'Oréal Paris Familie sein.

"Nach der jahrelangen Kooperation mit L'Oréal Paris bin ich begeistert, Teil eines Teams zu werden, das ich so sehr lieben gelernt habe, und mit Frauen zusammenzuarbeiten, die ich schon lange bewundere. Ich hoffe, dass ich als Botschafterin Frauen auf der ganzen Welt genauso inspirieren kann, ihre Ziele zu verfolgen, wie es die Lorealistas für mich getan haben", erzählt die neue Botschafterin begeistert. Mit ihrer spontanen, offenen Art und ihrer fesselnden Ausstrahlung überzeugt Alexina in jeder Rolle - ob als Femme Fatale oder als zarte Schönheit. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich auch privat: Neben jahrelangem Ballett-Training gehört auch Boxen zu den Hobbies des Topmodels. Dabei beweist die 26-jährige auch Sinn für Humor: Ihre Snapchat-Fans begeistert sie mit amüsanten dance-offs und schlagfertigen Kommentaren.

Ihre Karriere begann Alexina bereits mit 17, als sie einen nationalen Modelwettbewerb gewann und nach der Show von Christopher Bailey für Burberry gecastet wurde. Heute lebt die gebürtige Britin in Paris und New York und zählt zu den erfolgreichsten Models der Welt: Sie arbeitete bereits mit international bekannten Fotografen und Designern wie Ellen Von Unwerth, Zoé Cassavetes und Jean Paul Gaultier zusammen und gilt als Laufstegfavoritin. In vielen führenden Magazinen der Fashion Branche war sie bereits zu sehen - von der Italian Vogue über die Marie Claire UK bis hin zur American Elle. Ihre roten Haare waren dabei nie ein Problem, im Gegenteil: Ihr außergewöhnlicher Look strahlt eine unheimliche Energie aus.

Als internationale Botschafterin für L'Oréal Paris wird Alexina Graham mit ihrer sensationellen Haarpracht die internationalen Haarfarben-Kampagnen von L'Oréal Paris, u.a. für Préférence, aufleben lassen. Außerdem wird sie mit ihrem makellosen Teint schon bald das Gesicht von Kampagnen für L'Oréal Makeup Designer / Paris sein.

Pressekontakt:

Original-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell