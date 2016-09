Ein Oktoberfestzelt für den eigenen Garten - 3,6 Millionen Teile zum privaten "O´ Zapft is"!

Oktoberfestzelt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73245 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Monsterzeug GmbH/Sascha Langner" Bild-Infos Download

Hannover (ots) -

- Kein Anstehen, keine teure Verpflegung und immer einen Platz im Festzelt - Oktoberfestzelt zur jeder Zeit an jedem Ort

Überfüllte Zelte, verbrauchte Luft und überteuerte Preise. Böse Zungen würden so das traditionelle Oktoberfest in München beschreiben. Über zwei Wochen tummeln sich tausende von Menschen auf der Münchener Theresienwiese.

Für alle, die diesen Trubel mit lästigen Tischreservierungen nicht mögen, schafft Monsterzeug an dieser Stelle Abhilfe und hat das ganz private Oktoberfestzelt für den eigenen Garten im Sortiment. Der 3,6 Mio.-teilige Bausatz bietet Platz für etwa 1.800 Menschen und wird mit Aluminium-Kederprofil-Zeltstangen, sowie robusten Erdnägeln geliefert. So hält es auch der wildesten Party stand. Natürlich ist auch die Bedienungsanleitung in den beiden Sprachen Deutsch und Bayrisch enthalten.

Das private Oktoberfestzelt hat eine Lieferzeit von 2-3 Tagen und kann wahlweise mit einem 7 Tage Miet-Biertanktransporter und Volksmusikkombo geliefert werden. Über Partner von Monsterzeug können passende Fahrgeschäfte für den Vorgarten ebenfalls bezogen werden.

Über Monsterzeug:

Bei dem monstermäßigstem Onlineshop Monsterzeug für Geschenke und Geschenkideen sind 1.100 Produkte ständig lieferbar. Gegründet 2009, hat Monsterzeug.de heute über 160.000 zufriedene Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben der Originalität steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt: Der von Trusted-Shops-geprüfte und von Google zertifizierte Onlineshop versendet regelmäßig innerhalb von 24 Stunden.

Pressekontakt:

Original-Content von: Monsterzeug GmbH, übermittelt durch news aktuell