CHECK24.de schafft bis Sommer 70 neue Jobs in Leipzig und Dresden

München (ots) -

- PHP-Entwickler und Kundenberater im Bereich Pauschalreise gesucht - Zentral gelegene Büros in der Leipziger Altstadt und am Dresdner Hauptbahnhof

CHECK24.de baut seine Standorte in Leipzig und Dresden nachhaltig aus. Das Vergleichsportal ist in den beiden sächsischen Städten mit seinen Bereichen Reise und Flug seit mehreren Jahren vertreten. Bis zum Sommer sollen die Pauschalreise-Teams an den beiden Standorten nochmals um 70 Mitarbeiter in der Kundenberatung und PHP-Entwicklung wachsen. Dafür sucht CHECK24.de neben erfahrenen Experten aus der Tourismusbranche auch motivierte Berufseinsteiger.

Zentrale Standorte mit optimaler Anbindung in Leipzig und Dresden

"Leipzig und Dresden bieten CHECK24.de attraktive Standorte im Stadtzentrum mit guter Infrastruktur", sagt Dr. Dominik Faber, CHECK24-Geschäftsführer im Bereich Reise. "Wir freuen uns, hier unsere Teams aus qualifizierten Mitarbeitern zu erweitern, um unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung fortzusetzen."

Umgeben von historischen Altbauten liegen die Leipziger Büros in der Nikolaistraße und sind vom Hauptbahnhof in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. In Dresden befinden sich die Arbeitsplätze in der beliebten Einkaufsmeile Prager Straße, ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. CHECK24.de plant die bestehenden Flächen schrittweise zu erweitern.

Interessierte Fachkräfte und Hochschulabsolventen finden vakante Stellen in Leipzig und Dresden hier: http://ots.de/pYUPt

Über die CHECK24 GmbH

Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt & Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.

CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

Pressekontakt:

Original-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell