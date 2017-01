Spanien-Urlauber buchen am häufigsten Mietwagen

durchschnittlicher Preis pro Tag für einen Mietwagen weltweit. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CHECK24 Vergleichsportal GmbH" Bild-Infos Download

München (ots) - Längste Anmietdauer in den USA, kürzeste in Deutschland / Mallorca beliebteste, Frankfurt a. M. teuerste Mietwagendestination / Dreitägige Mietdauer durchschnittlich 50 Prozent günstiger pro Tag als eintägige

CHECK24-Kunden haben in den vergangenen zwölf Monaten am häufigsten einen Mietwagen in Spanien, Deutschland und Italien gebucht. Während Reisende in Spanien durchschnittlich 20,87 Euro pro Tag für ihren Mietwagen bezahlen, kostet ein Leihauto in den USA mehr als das Doppelte.

Mallorca ist die beliebteste Destination, um einen Mietwagen zu leihen. München und Berlin folgen auf den Plätzen zwei und drei. Unter den zehn meistgebuchten Destinationen ist ein Mietwagen in Frankfurt am Main durchschnittlich am teuersten, in Malaga am günstigsten.

Ein Mietwagen für drei Tage ist pro Tag im Schnitt 50 Prozent günstiger als für einen Tag. CHECK24-Mietwagenkunden wählen zu 97,9 Prozent die kundenfreundliche Tankregelung "voll-voll" und bevorzugen den Premium-Versicherungsschutz (78,8 Prozent).*)

Top Ten Länder: meiste Mietwagenbuchungen in Spanien, Deutschland und Italien

Urlauber buchen am häufigsten für Spanien einen Mietwagen. Unter den zehn beliebtesten Ländern kosten Leihwagen dort im Schnitt am wenigsten (20,87 Euro pro Tag). USA-Reisende fahren im Vergleich dazu zum doppelten Preis (44,01 Euro pro Tag).

In den Vereinigten Staaten behalten CHECK24-Mietwagenkunden ihren Leihwagen durchschnittlich zehn Tage und damit am längsten. Die kürzeste Mietdauer wählen Verbraucher in Deutschland. Mögliche Gründe: In den USA benötigen Kunden das Auto z. B. für Roadtrips, in Deutschland eher für (kurze) Geschäftsreisen.

Vergleichsweise günstig mieten Urlauber in Südeuropa ein Fahrzeug. In Nordeuropa, z. B. in Norwegen und auf Island, zahlen CHECK24-Kunden im Vergleich deutlich mehr - möglicherweise aufgrund teurerer Fahrzeugkategorien wie SUVs bzw. Allrad-Fahrzeuge für unwegsames Gelände und schwierige Witterungsbedingungen.

Destinationen: Mallorca ist beliebteste, Frankfurt a. M. teuerste Mietwagen-Destination

Mallorca führt die Top Ten der beliebtesten Destinationen für eine Mietwagenbuchung an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen München und Berlin. Teuerste Destination ist Frankfurt am Main: Ein Mietwagen kostet dort im Schnitt 39,90 Euro am Tag und damit 127 Prozent mehr als in Malaga (17,58 Euro pro Tag).

In Faro (Portugal) behalten Urlauber ihren Mietwagen durchschnittlich elf Tage und damit unter den betrachteten Destinationen am längsten. In allen vier deutschen Städten innerhalb der Top Ten mieten Kunden Fahrzeuge für durchschnittlich weniger als fünf Tage.

Tagespreise: Mietwagen besser drei statt zwei Tage oder für eine Woche statt sechs Tage buchen

Unabhängig vom Abholort zahlen CHECK24-Kunden für einen Mietwagen durchschnittlich 61,73 Euro, wenn sie ihn nur für einen Tag behalten. Mieten sie ihn dagegen für drei Tage, verringert sich der Tagespreis um die Hälfte auf 30,98 Euro. Mit jedem zusätzlichen Tag fällt der Preis weiter, erst ab einer Woche bleiben die Kosten pro Tag in etwa konstant.

Noch sinnvoller kann die Buchung für eine Woche statt sechs Tage sein: Eine sechstägige Anmietung kostet im Schnitt 28,06 Euro pro Tag, der Gesamtpreis liegt damit bei 168,36 Euro. Für eine Woche werden insgesamt 169,54 Euro fällig (24,22 Euro pro Tag). Der zusätzliche Tag kostet also im Schnitt nur 1,18 Euro mehr.

*)Infos zur Methodik sowie weitere Ergebnisse und Grafiken online verfügbar unter http://ots.de/ZXxbm

Über die CHECK24 GmbH

Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.

Quelle: Mietwagenvergleichsportal CHECK24 https://mietwagen.check24.de/

Pressekontakt CHECK24:

Original-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell